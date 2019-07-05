Знаменитый автобренд стал массово отзывать автомобили в Украине

Авто может произвольно покатиться на парковке, из-за хрупкости пластиковых втулок автоматической трансмиссии.

Компания Porsche отзовет 1360 авто в Украине из-за технических проблем. Об этом сообщает LIGA.net, со ссылкой на официального импортера Porsche в Украине, компанию Winner Imports.

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Под отзыв попадают модели Panamera, произведенные в период с 20 августа 2010-го по 13 сентября 2016 года и Cayenne, произведенные в период 23 июля 2002 - 5 февраля 2010 года.

Проблема связана с автоматической коробкой передач. Существует возможность того, что авто может произвольно покатиться на парковке, из-за хрупкости пластиковых втулок автоматической трансмиссии.

Эти втулки могут отсоединиться между рычагом переключения передач и самой коробкой передач. И даже если водитель поставил транспортное средство в положение P, сама трансмиссия может не находиться в нем.

Porsche Cayenne - первая генерация (2002 - 2010 года) wikipedia.org

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Если это произойдет в положении P, при неактивированных тормозах, фиксация на месте транспортного средства не гарантирована, что может привести к аварии.

К слову, в Украине стоимость Porsche Panamera у официальных дилеров начинается от 2,9 млн грн, Cayenne - от 2,5 млн грн.

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