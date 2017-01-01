Что выбирают украинцы: ТОП-10 самых популярных новых авто в июле
Появилась статистика регистрации новых легковых автомобилей в Украине. Данные опубликовала Ассоциация автопроизводителей Украины ("Укравтопром").
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За указанный перирод времени первичную регистрацию в Украине получили 7600 автомобилей, что на 14% больше по сравнению с июлем прошлого года.
Наибольшей популярностью в июле пользовались машины Renault - по сравнению с июлем-2018 количество зарегистрированных новеньких авто выросло на 66% до 1203 штук. На втором месте с приростом на 44% показала Toyota - 1039 новых авто. На третьем месте Skoda.
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ТОП-10 самых популярных новых авто в июле
1. Renault - 687 шт. (+66%)
2. Toyota - 1039 шт. (+44%)
3. Skoda - 687 шт. (+ 37%)
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4. KIA - 595 шт. (+ 36%)
5. Nissan - 488 шт. (+5%)
6. Hyundai - 468 шт. (+4%)
7. Volkswagen - 338 шт. (-22%)
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8. Suzuki – 259 шт. (-1%)
9. BMW – 236 шт. (+11%),
10. Mazda – 233 шт. (без изменений).
Титул бестселлера месяца заслужил автомобиль KIA Sportage, на котором свой выбор остановил 479 покупателей.
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