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Ремонт стратегически важной дороги Запорожье-Мариуполь показали с воздуха

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На ремонт этого шоссе в Запорожской и Донецкой областях в этом году из бюджета и общего фонда было выделено 1,2 млрд гривен.
Ремонт стратегически важной дороги Запорожье-Мариуполь показали с воздуха
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  • Дорога национального значения Н 08 соединяет Борисполь - Днепр - Запорожье - Мариуполь
Ремонт стратегически важной дороги Запорожье-Мариуполь показали с воздуха
Дорога национального значения Н 08 соединяет Борисполь - Днепр - Запорожье - Мариуполь
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Продолжается ремонт автомобильной дороги национального значения Н 08 в пределах Донецкой и Запорожской областей. Об этом сообщил bigmir.net со ссылкой на публикацию Укравтодора в Фейсбуке.

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В Запорожской области ремонт проводится от города Орехов в сторону Запорожья, от Орехова до города Пологи в Розовском районе и в Бильмацком районе вблизи села Гусарки в сторону пгт Бильмак.

В Донецкой области идет комплексный ремонт 15-км отрезка шоссе Запорожье - Мариуполь: от села Никольское в сторону Мариуполя.

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Ремонт трассы Н 08 проводится за средства, выделенные по отдельной программе бюджетом и за счет общего фонда. В этом году на ремонт этого шоссе, согласно Программе развития дорог в 2018-2022 в Донецкой и в Запорожской областях, выделели 600 млн грн для Запорожской и 600 млн грн для Донецкой областей.

Реконструкция автошоссе состоит не только в укреплении дорожного полотна, но и в расширении проезжей части с созданием переходно-скоростных полос и плавных виражей. После обновления трасса будет соответствовать категории II. 

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Дорога национального значения Н 08, соединяющая Борисполь - Днепр - Запорожье - Мариуполь, является стратегически важной и очень оживленной трассой. На данный момент уже завершен ремонт участка от Запорожья до границы с Днепропетровской областью. А в этом году основное внимание дорожники уделяют участку трассы от Запорожья до Мариуполя.

Ранее сообщалось, что Укравтодор показал четыре варианта скоростной дороги в объезд Борисполя.

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Теги: Укравтодор, трасса Н 08, Программа развития дорог в 2018-2022 в Донецкой и в Запорожской областях
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Комментариев (1)
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Осталось 300 символов
Coюзник    11.08.2019, 11:14
Оценка:  +1
Coюзник
Все конечно супер ... наконец то ... но почему делают только по одной полосе в одну сторону? Ну неужели проектировщики не ездят на автомобилях??? неужели никто из них ниразу не видел "караваны" автомобилей идущих за фурой потому что нет возможности ее обогнать ...
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