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Под Киевом засветился культовый ретрокар Bentley 30-х годов

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В ознаменование необычной гонки Барнато и заказал себе уникальный Bentley Speed 6 Sportsman Coupe.
Киевский Bentley Speed 6 - конечно реплика
Киевский Bentley Speed 6 - конечно реплика
topgir.com.ua

Под Киевом засветился роскошный довоенный Bentley 30-х годов. Об этом сообщает ТопЖыр.

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Bentley Speed 6 Sportsman Coupe 1930 года с кузовом от ателье Gurney Nutting - настоящая легенда в истории британской марки. Конечно, это только качественная реплика, ведь настоящее авто было выпущено только в единичном экземпляре.

Настоящее авто имеет большую историю. Один из акционеров Bentley, гонщик и бизнесмен Вольф Барнато поспорил, что обгонит самый быстрый экспресс того времени Blue Train, который курсировал между Каннами и Лондоном

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Несмотря на густой туман и лопнувшую шину, стандартный Bentley Speed 6 с 180 лошадиными силами победил. Он приехал в Лондон, а поезд только-только начали грузить на паром через Ла-Манш.

В ознаменование необычной гонки Барнато и заказал себе уникальный Bentley Speed 6 Sportsman Coupe. Сейчас этот авто стоит миллионы и вряд ли купить Бентли вообще получится.

Настоящее авто имеет большую историю
Настоящее авто имеет большую историю
topgir.com.ua

Оригинальный Bentley Speed 6 Sportsman Coupe 1930 года
Оригинальный Bentley Speed 6 Sportsman Coupe 1930 года
topgir.com.ua

Ранее сообщалось, что в Одессе засняли очень редкий у нас автобус Ikarus на базе грузовика.

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Теги: история, ретроаво, интересные авто, Bentley Speed 6
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