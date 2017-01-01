Под Киевом засветился культовый ретрокар Bentley 30-х годов
Под Киевом засветился роскошный довоенный Bentley 30-х годов. Об этом сообщает ТопЖыр.
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Bentley Speed 6 Sportsman Coupe 1930 года с кузовом от ателье Gurney Nutting - настоящая легенда в истории британской марки. Конечно, это только качественная реплика, ведь настоящее авто было выпущено только в единичном экземпляре.
Настоящее авто имеет большую историю. Один из акционеров Bentley, гонщик и бизнесмен Вольф Барнато поспорил, что обгонит самый быстрый экспресс того времени Blue Train, который курсировал между Каннами и Лондоном
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Несмотря на густой туман и лопнувшую шину, стандартный Bentley Speed 6 с 180 лошадиными силами победил. Он приехал в Лондон, а поезд только-только начали грузить на паром через Ла-Манш.
В ознаменование необычной гонки Барнато и заказал себе уникальный Bentley Speed 6 Sportsman Coupe. Сейчас этот авто стоит миллионы и вряд ли купить Бентли вообще получится.
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