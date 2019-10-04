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Правда ли, что по Аллее Героев Небесной Сотни откроют автомобильное движение

Комментариев: 3
Часть автомобилистов считают решение обоснованным, из-за необходимости ежедневно стоять в огромных пробках в центре.
КГГА сообщила, что слухи об открытии дороги необоснованны
КГГА сообщила, что слухи об открытии дороги необоснованны
wikipedia.org

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В Украине могут открыть движение по Аллее Героев Небесной Сотни (раньше - начало часть улицы Институтской). Об этом сообщил экс-директор Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович в эфире программы Bihus.Info “Ролевые игры“.

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По словам Вятровича, на открытии движения настаивает мэр Киева Виталий Кличко, в связи с сложной ситуацией на дорогах в этом районе. Сам Вятрович обеспокоен тем, что таким образом место потеряет свою значимость и память о Небесной Сотни будет поставлена под угрозу.

С другой стороны, часть автомобилистов считают решение обоснованным, из-за необходимости ежедневно стоять в огромных пробках в центре.

Позже появился комментарий от пресс-службы Киевской городской государственной администрации, в котором говорится, что слухи об открытии дороги необоснованны:

“Ни мэр столицы Виталий Кличко, ни одно из подразделений КГГА не инициировало подобного “решения“, - говорится в сообщении

Ранее сообщалось, что назначен новый руководитель Укравтодора - что о нем известно.

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Теги: дороги, Евромайдан, аллея Героев Небесной Сотни
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Комментариев (3)
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гость  (аноним)  04.10.2019, 15:13
Оценка:  0
гость
обсосать надо ещё это место!!!
зая_ц    04.10.2019, 15:11
Оценка:  0
зая_ц
Давно пора
alex-zol    04.10.2019, 14:21
Оценка:  -2
alex-zol
аллея лохов
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