Правда ли, что по Аллее Героев Небесной Сотни откроют автомобильное движение

Часть автомобилистов считают решение обоснованным, из-за необходимости ежедневно стоять в огромных пробках в центре.

Читай также: В США продали вездеход ГАЗ-66 по цене крутого Cadillac

В Украине могут открыть движение по Аллее Героев Небесной Сотни (раньше - начало часть улицы Институтской). Об этом сообщил экс-директор Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович в эфире программы Bihus.Info “Ролевые игры“.

Читай также: С пятницы в Киеве начнут перекрывать улицы для марафона - карта

По словам Вятровича, на открытии движения настаивает мэр Киева Виталий Кличко, в связи с сложной ситуацией на дорогах в этом районе. Сам Вятрович обеспокоен тем, что таким образом место потеряет свою значимость и память о Небесной Сотни будет поставлена под угрозу.

С другой стороны, часть автомобилистов считают решение обоснованным, из-за необходимости ежедневно стоять в огромных пробках в центре.

Позже появился комментарий от пресс-службы Киевской городской государственной администрации, в котором говорится, что слухи об открытии дороги необоснованны:

“Ни мэр столицы Виталий Кличко, ни одно из подразделений КГГА не инициировало подобного “решения“, - говорится в сообщении

Ранее сообщалось, что назначен новый руководитель Укравтодора - что о нем известно.