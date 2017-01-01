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Стало известно, кто приобрел первый в Украине кроссовер Lamborghini

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Сообщается, что автомобиль обошелся в 700 тыс. долларов.
Стоит упомянуть, что против застройщика открыто уголовное производство и он выпущен под залог
Стоит упомянуть, что против застройщика открыто уголовное производство и он выпущен под залог
Facebook.com

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Первый в Украине кроссовер Lamborghini Urus принадлежит, как выяснилось, бывшему владельцу “УкрБуд Девелопмент“ Максиму Микитасю. Об этом сообщил в Facebook нынешний гендиректор компании Олег Майборода.

Сообщается, что автомобиль обошелся в 700 тыс. долларов. Купить Ламборгини Урус в Украине сейчас можно по вдвое меньшей цене, но в данном случае вероятнее всего пришлось переплатить за покупку вне очереди и за дополнительные опции.

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Номер авто тоже непростой - 1980 соответствует году рождения бизнесмена. Кстати, в коллекции Микитася есть бронированный Maybach за 600 тыс. долларов и Aston Martin за $300 тыс. Ранее он также купил Ranhe Rover за 5 млн. гривен.

Стоит упомянуть, что против застройщика открыто уголовное производство и он выпущен под залог, а у компании УкрБуд не хватает средств на завершение 26 объектов.

Номер авто тоже непростой - 1980 соответствует году рождения бизнесмена
Номер авто тоже непростой - 1980 соответствует году рождения бизнесмена
Facebook.com

Ранее сообщалось, что Шулявский мост до конца года достроить не успеют.

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Теги: Lamborghini Urus, коррупция, Микитась
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