Леонид Кучма обзавелся новым крутым авто - фото кортежа
Стоит седан минимум полмиллиона долларов, хотя происхождение машины и неизвестно.
В Киеве сфотографировали новое авто экс-президента Леонида Кучма. Об этом сообщает ТопЖыр.
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Кортеж бывшего президента засветился в центре столицы. Теперь Леонид Данилович ездит на бронированном Mercedes-Benz S600 Guard W222, в сопровождении госохраны на Mercedes GL.
Стоит седан минимум полмиллиона долларов, хотя происхождение машины и неизвестно. До этого у Кучмы был тоже бронированный Mercedes S-Class W221.
Ранее сообщалось, что лидер владельцев “евроблях“ рассказал, когда примут законопроект о дешевой растаможке.
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