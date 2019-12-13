Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Леонид Кучма обзавелся новым крутым авто - фото кортежа

Комментариев: 1
Стоит седан минимум полмиллиона долларов, хотя происхождение машины и неизвестно.
До этого у Кучмы был тоже бронированный Mercedes S-Class W221
До этого у Кучмы был тоже бронированный Mercedes S-Class W221
topgir.com.ua

В Киеве сфотографировали новое авто экс-президента Леонида Кучма. Об этом сообщает ТопЖыр.

Читай также: На каких машинах политики приехали на Нормандский саммит

Кортеж бывшего президента засветился в центре столицы. Теперь Леонид Данилович ездит на бронированном Mercedes-Benz S600 Guard W222, в сопровождении госохраны на Mercedes GL.

Стоит седан минимум полмиллиона долларов, хотя происхождение машины и неизвестно. До этого у Кучмы был тоже бронированный Mercedes S-Class W221.

Кортеж бывшего президента засветился в центре столицы
Кортеж бывшего президента засветился в центре столицы
topgir.com.ua

Госохрана передвигалась на Mercedes GL
Госохрана передвигалась на Mercedes GL
topgir.com.ua

Ранее сообщалось, что лидер владельцев “евроблях“ рассказал, когда примут законопроект о дешевой растаможке.

Поделись:
Теги: политика, Кучма, бронированное авто, кортеж
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (1)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Meritus    13.12.2019, 16:28
Оценка:  0
Meritus
Без кортежу не можна. Бздять свого народу.
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Внутри АВТО

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь