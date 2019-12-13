Леонид Кучма обзавелся новым крутым авто - фото кортежа

Стоит седан минимум полмиллиона долларов, хотя происхождение машины и неизвестно.

До этого у Кучмы был тоже бронированный Mercedes S-Class W221 topgir.com.ua

В Киеве сфотографировали новое авто экс-президента Леонида Кучма. Об этом сообщает ТопЖыр.

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Кортеж бывшего президента засветился в центре столицы. Теперь Леонид Данилович ездит на бронированном Mercedes-Benz S600 Guard W222, в сопровождении госохраны на Mercedes GL.

Стоит седан минимум полмиллиона долларов, хотя происхождение машины и неизвестно. До этого у Кучмы был тоже бронированный Mercedes S-Class W221.

Кортеж бывшего президента засветился в центре столицы topgir.com.ua

Госохрана передвигалась на Mercedes GL topgir.com.ua

Ранее сообщалось, что лидер владельцев “евроблях“ рассказал, когда примут законопроект о дешевой растаможке.