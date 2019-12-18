"Евробляхеры" снова протестуют в Киеве - что требуют активисты

По словам активистов, они собрались, потому что днем ранее, 17 декабря, они не получили никаких ответов от власти.

"евробляхеры" собираются с двух сторон улицы Банковой со стороны Институтской и Лютеранской Скриншот видео

В среду утром, 18 декабря, владельцы "евробляхах" начали акцию протеста под Офисом президента. Что требуют протестующие рассказал ТСН.

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По словам активистов, они собрались именно под Офисом президента, потому что днем ранее, 17 декабря, они не получили никаких ответов от правительства, Верховной Рады и профильного комитета.

Сообщается, что "евробляхеры" собираются с двух сторон улицы Банковой со стороны Институтской и Лютеранской.

Ранее сообщалось, что депутаты снова отсрочили жесткие штрафы владельцам "евроблях".