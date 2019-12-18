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"Евробляхеры" снова протестуют в Киеве - что требуют активисты

Комментариев: 2
По словам активистов, они собрались, потому что днем ранее, 17 декабря, они не получили никаких ответов от власти.
"евробляхеры" собираются с двух сторон улицы Банковой со стороны Институтской и Лютеранской
"евробляхеры" собираются с двух сторон улицы Банковой со стороны Институтской и Лютеранской
Скриншот видео

В среду утром, 18 декабря, владельцы "евробляхах" начали акцию протеста под Офисом президента. Что требуют протестующие рассказал ТСН.

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По словам активистов, они собрались именно под Офисом президента, потому что днем ранее, 17 декабря, они не получили никаких ответов от правительства, Верховной Рады и профильного комитета.

Сообщается, что "евробляхеры" собираются с двух сторон улицы Банковой со стороны Институтской и Лютеранской.

Ранее сообщалось, что депутаты снова отсрочили жесткие штрафы владельцам "евроблях".

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Теги: евробляхи, митинг, президент
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Комментариев (2)
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Sancho-s    18.12.2019, 14:05
Оценка:  0
Sancho-s
Раздать по хребту и по домам
PomoikaZE    18.12.2019, 13:32
Оценка:  +1
PomoikaZE
Скоро они потребуют чтобы государство им доплачивало за их хлам.
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