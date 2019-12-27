Мост стал шире предыдущего, уже положен асфальт и нанесена разметка.

Шулявский мост готовятся открыть к концу недели - что уже готово

Шулявский мост готовятся открыть к концу недели - что уже готово

Эпопея с Шулявским мостом подходит к концу. Путепровод обещали открыть до конца 2019 года, и похоже, что это обещание столичные власти готовы выполнить любой ценой.

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В Сети появились фотографии моста сейчас. Мост стал шире предыдущего, уже положен асфальт и нанесена разметка. Сейчас идет монтаж ограждений и отбойников.

А вот с въездами на мост дело обстоит гораздо хуже. Со стороны ул. Вадима Гетьмана продолжается укладка асфальта, работа с коммуникациями.

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Въезд на мост со стороны проспекта Победы очевидно будут делать во вторую очередь, уже в новом году. Хочется надеяться, что качество не упадет в результате попыток успеть постройку к назначенному сроку.

Ранее сообщалось, что стало известно, автомобили какой марки признали самыми надежными в году.