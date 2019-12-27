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Шулявский мост готовятся открыть к концу недели - что уже готово

Комментариев: 1
Мост стал шире предыдущего, уже положен асфальт и нанесена разметка.
Шулявский мост готовятся открыть к концу недели - что уже готово
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Шулявский мост готовятся открыть к концу недели - что уже готово
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Эпопея с Шулявским мостом подходит к концу. Путепровод обещали открыть до конца 2019 года, и похоже, что это обещание столичные власти готовы выполнить любой ценой.

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В Сети появились фотографии моста сейчас. Мост стал шире предыдущего, уже положен асфальт и нанесена разметка. Сейчас идет монтаж ограждений и отбойников.

А вот с въездами на мост дело обстоит гораздо хуже. Со стороны ул. Вадима Гетьмана продолжается укладка асфальта, работа с коммуникациями. 

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Въезд на мост со стороны проспекта Победы очевидно будут делать во вторую очередь, уже в новом году. Хочется надеяться, что качество не упадет в результате попыток успеть постройку к назначенному сроку.

Ранее сообщалось, что стало известно, автомобили какой марки признали самыми надежными в году.

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Теги: Шулявский мост, ремонт, Кличко
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Комментариев (2)
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Вшивая_Вышиванка    27.12.2019, 15:40
Оценка:  -1
Вшивая_Вышиванка
Мост сделали, а съезды где?
РАЗГЕЛЬДЯЙ    27.12.2019, 16:09
Оценка:  0
РАЗГЕЛЬДЯЙ
Мост сделали, а о сьездах речи не было.)))
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