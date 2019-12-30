ТОП-5 самых странных авто 2019 года

Прошло всего несколько дней нового года, поэтому можно спокойно вспомнить самые странные автомобили ушедшего года.

Прошло всего несколько дней нового года, поэтому можно спокойно вспомнить самые странные автомобили ушедшего года. Об этом сообщает Автоцентр.

Нива “Былина“

Нива "Былина" Скриншот Youtube

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Машина создана дизайнерским ателье “НАМИ-Престиж“ и это очевидно достаточно яркий тюнинг. По задумке, у авто еще должно было быть сразу два мотора под длиннющим капотом, но этого осуществить не получилось.

Гоночный ЗАЗ

Гоночный ЗАЗ Скриншот Youtube

Спорткар создали для участия в легендарных марафонских гонках в Ле-Мане. Но в итоге, что-то пошло не по плану и ЗАЗ 968 надолго забыли в гараже.

Элитный Запорожец

Элитный Запорожец Скриншот Youtube

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Еще один выходец Запорожского завода - ярко-голубой ЗАЗ 965 за 300 000 долларов. Конечно, от Запорожца осталось мало - узнаваемые фары взяли от мотоцикла Harley Davidson, а технику позаимствовали у Тойоты и Лотуса.

Родстер Honda S2000

Родстер Honda S2000 Скриншот Youtube

Да, эта прозрачная Хонда может ездить! Главное слишком не увлекаться, чтобы не повредить уникальный кузов.

1160-сильный Audi S4

1160-сильный Audi S4 Скриншот Youtube

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Объемный багажник этого сумасшедшего универсала отлично подошел для размещения второго двигателя, который позволил сократить время на разгон до первой сотни всего до 2,5 с.

Ранее сообщалось, что культовый DeLorean из “Назад в будущее“ превратили в крутой электрокар с автопилотом.