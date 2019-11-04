Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Неожиданный способ увеличить обзор водителям авто придумала школьница

Комментариев: 4
Система состоит из видео-камеры и проектора, и подходит для буквально любого авто.
За свое изобретение школьница получила главную награду Broadcom MASTERS и 25 000 долларов
За свое изобретение школьница получила главную награду Broadcom MASTERS и 25 000 долларов
Скриншот видео

14-летняя школьница из Пенсильвании придумала достаточно изящный способ увеличения обзора для водителей. Видео изобретения опубликовали в Youtube.

Читай также: Как автопилотники спасут людей от одиночества

Речь о передних оконных стойках авто. Созданные ими “слепые зоны“ нередко становятся причиной ДТП. И автопроизводители не спешат что-то с этим делать.

Тем не менее, решение нашла юная изобретательница Алиана Гасслер. Система состоит из видео-камеры и проектора. Картинка с камеры, установленной за передней стойкой, выводится в режиме реального времени на оконную стойку.

Такое оборудование можно установить буквально на любое авто и без особых усилий и затрат. Как работает такой проектор - смотрите на видео.

Читай также: Уже совсем не смешно: “Ноздри“ нового BMW шокировали своими размерами

За свое изобретение школьница получила главную награду научного конкурса Broadcom MASTERS (математика, прикладная наука, технологии и инженерия для растущих звезд) - 25 тысяч долларов от Фонда “Самуэли“.

Ранее публиковался ТОП-10 самых популярных машин в Украине в мае 2019 года.

Поделись:
Теги: ноу-хау, прогресс, изобретение
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Комментариев (4)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Отсортировать по дате Вниз
user11224    04.11.2019, 16:47
Оценка:  -1
user11224
проектор - не то.
Надо камеру с дисплеем увязывать.
4 камеры, 4 дисплея.
Дислеи будут по 300-400 баксов стоить.
для премиальных авто - годится.
гость  (аноним)  04.11.2019, 16:22
Оценка:  0
гость
Не робот Игорек конечно, или не дрон почты раисы, но сойдет
А чего ниже крымский лапоть на говно изходит? Денег нет?
крымчанин  (аноним)  04.11.2019, 16:01
Оценка:  -7
крымчанин
странно, почему свиньи хохлятские не приписали себе это "изобретение" ??
dimasvetik    04.11.2019, 15:56
Оценка:  -2
dimasvetik
херня, угол не меняется относительно водилы, потому картинка нормальная только в одной точке наблюдения, плюс свет будет мешать ночью водиле и другим учасникам!
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Внутри АВТО

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь