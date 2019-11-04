Неожиданный способ увеличить обзор водителям авто придумала школьница

Система состоит из видео-камеры и проектора, и подходит для буквально любого авто.

За свое изобретение школьница получила главную награду Broadcom MASTERS и 25 000 долларов Скриншот видео

14-летняя школьница из Пенсильвании придумала достаточно изящный способ увеличения обзора для водителей. Видео изобретения опубликовали в Youtube.

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Речь о передних оконных стойках авто. Созданные ими “слепые зоны“ нередко становятся причиной ДТП. И автопроизводители не спешат что-то с этим делать.

Тем не менее, решение нашла юная изобретательница Алиана Гасслер. Система состоит из видео-камеры и проектора. Картинка с камеры, установленной за передней стойкой, выводится в режиме реального времени на оконную стойку.

Такое оборудование можно установить буквально на любое авто и без особых усилий и затрат. Как работает такой проектор - смотрите на видео.

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За свое изобретение школьница получила главную награду научного конкурса Broadcom MASTERS (математика, прикладная наука, технологии и инженерия для растущих звезд) - 25 тысяч долларов от Фонда “Самуэли“.

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