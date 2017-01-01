Украинские мастера создали лимузин Rolls-Royce Ghost из "Волги"

Стоит признать, что мастера сумели очень точно передать образ английской модели, удлинив капот ГАЗ-3110 и увенчав его стеклопластиковой “маской“.

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Украинские мастера создали уникальную “Волгу“, тюнингованную под лимузин Rolls-Royce Ghost. Об этом сообщает Caracoom.com.

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Автомобиль засняли в Херсонской области, в курортном местечке Счастливцево. Но номерные знаки запорожские.

Стоит признать, что мастера сумели очень точно передать образ английской модели, удлинив капот ГАЗ-3110 и увенчав его стеклопластиковой “маской“.

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С оформлением кормы сильно напрягаться не стали: переделали крышку багажника, украсили ее стильной надписью Rolls-Royce Replica и закрасили частично задние фонари.

Ранее сообщалось, что в Сети показали крутой самодельный внедорожник с двигателем от БМП.