Украинские мастера создали лимузин Rolls-Royce Ghost из "Волги"
Украинские мастера создали уникальную “Волгу“, тюнингованную под лимузин Rolls-Royce Ghost. Об этом сообщает Caracoom.com.
Читай также: Посмотрите бесшумный дрифт Nissan Skyline с 500-сильным мотором от Tesla
Автомобиль засняли в Херсонской области, в курортном местечке Счастливцево. Но номерные знаки запорожские.
Стоит признать, что мастера сумели очень точно передать образ английской модели, удлинив капот ГАЗ-3110 и увенчав его стеклопластиковой “маской“.
Читай также: Мастера создали бронебойный УАЗ с кузовом из железобетона
С оформлением кормы сильно напрягаться не стали: переделали крышку багажника, украсили ее стильной надписью Rolls-Royce Replica и закрасили частично задние фонари.
Ранее сообщалось, что в Сети показали крутой самодельный внедорожник с двигателем от БМП.
Полная версия правил