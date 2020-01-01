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Укравтодор тестирует всеукраинскую интерактивную карту состояния дорог

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На карту будет вноситься актуальная и достоверная информация о дорогах государственного значения.
Укравтодор тестирует всеукраинскую интерактивную карту состояния дорог
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Укравтодор тестирует всеукраинскую интерактивную карту состояния дорог
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Новый проект контроля функционирования дорог государственного значения заработал в Украине, сообщила пресс - служба “Укравтодора“.

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Команда Государственного агентства автомобильных дорог в тестовом режиме представила интерактивную карту, на которую будет вноситься актуальная и достоверная информация о дорогах государственного значения. 

Важным модулем интерактивного проекта станут непосредственные обращения граждан о выявленных недостатках на дорогах. Как то ямы, отсутствие освещения, помехи движению и прочее.

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Но главная задача проекта - это осуществление контроля за соблюдением программы строительства и ремонтов дорог. 

“Подрядные организации получают деньги на содержание дорог - это и мелкие ремонты, и обеспечение наличия дорожных знаков и разметки, и уборка дорог от снега. Благодаря интерактивной карте [дорожный] бизнес сможет оперативно получать информацию о существующих проблемах и своевременно решать их. Задача Укравтодора - применять санкции к подрядчику, который нарушает требования контракта“ - отметил Глава Укравтодора Александр Кубраков .

Ранее сообщалось, что на дороги в Украине выделили сумасшедшие деньги.

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Теги: Укравтодор, интерактивная карта, дорожное строительство
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