Кабина для одного: Создатель гоночных болидов разработал тихоходный ситикар
Свой взгляд на будущее городского транспорта продемонстрировал создатель гоночных болидов Гордон Мюррей, сообщает gordonmurraydesign.
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11-12 февраля на выставке в Лондоне компания Gordon Murray Design, представила неожиданный концепт добротного ситикара в виде квадрицикла под названием Motiv.
Вы часто видите на улицах четырехместные авто с одним человеком в салоне? В Лондоне доля таких одиноких поездок составляет 60%, а по всей Велокобритании еще больше - 80%.
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“Пространство в городах стоит дорого“, - решили разработчики. И представили свой концепт.
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Автомобиль, похожий на огромное яйцо, очевидно, откроет эру эгомобилей - вид транспорта для одного человека.
Шустрый, компактный квадрицикл с высочайшим уровнем безопасности призван решить много вопросов, стоящих перед городским транспортом: заторы, загрязнение воздуха, ДТП и другие.
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Сверхлегкий кузов изготовлен по технологии iStream.
Длина автомобиля 2 м 54 см. Вес менее 450 кг. При этом электродвигатель мощностью 20 кВт с аккумулятором емкостью 17,3 кВт-час обеспечивает максимальную скорость 65 км / ч.
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Запас хода составляет 100 км. Зарядка аккумулятора от 20% до 80% занимает 40 минут.
Проект выполнен при поддержке британского правительства.
Появление этой модели на улицах ожидается через 2 года.
Ранее сообщалось, что Sony представил свой первый электрокар.
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