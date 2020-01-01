Кабина для одного: Создатель гоночных болидов разработал тихоходный ситикар

Автомобиль является прообразом нового вида транспорта - для одного человека.

Шустрый, компактный Motiv решит много вопросов, стоящих перед городским транспортом Скриншот youtube

Свой взгляд на будущее городского транспорта продемонстрировал создатель гоночных болидов Гордон Мюррей, сообщает gordonmurraydesign.

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11-12 февраля на выставке в Лондоне компания Gordon Murray Design, представила неожиданный концепт добротного ситикара в виде квадрицикла под названием Motiv.

Вы часто видите на улицах четырехместные авто с одним человеком в салоне? В Лондоне доля таких одиноких поездок составляет 60%, а по всей Велокобритании еще больше - 80%.

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“Пространство в городах стоит дорого“, - решили разработчики. И представили свой концепт.

Кабина внутри городского электрокара Motiv Скриншот youtube

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Автомобиль, похожий на огромное яйцо, очевидно, откроет эру эгомобилей - вид транспорта для одного человека.

Шустрый, компактный квадрицикл с высочайшим уровнем безопасности призван решить много вопросов, стоящих перед городским транспортом: заторы, загрязнение воздуха, ДТП и другие.

В Motiv были использовали собственные технологии iStream для создания кузова Скриншот youtube

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Сверхлегкий кузов изготовлен по технологии iStream.

Длина автомобиля 2 м 54 см. Вес менее 450 кг. При этом электродвигатель мощностью 20 кВт с аккумулятором емкостью 17,3 кВт-час обеспечивает максимальную скорость 65 км / ч.

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Запас хода составляет 100 км. Зарядка аккумулятора от 20% до 80% занимает 40 минут.

Проект выполнен при поддержке британского правительства.

Появление этой модели на улицах ожидается через 2 года.

Ранее сообщалось, что Sony представил свой первый электрокар.