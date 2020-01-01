ТОП 7 моделей автомобилей, достигших почти полумиллионного километража
Исследование на тему выносливых машин провел информационный портал iSeeCars, сообщает Авто24.
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Целью исследования было найти не просто самое популярное, самое престижное, скоростное и т.д. транспортное средство. А узнать, какой класс машин какой марки выбирают люди, преодолевающие огромные расстояния. Или, другими словами, какие современные автомобили самые выносливые.
Для подобного исследования был выбран простой и надежный критерий - пробег автомобилей. В результате исследования установили, что только 1% выпущенных автомобилей “наматывают“ 320 тысяч километров (200 тысяч миль). При этом лишь 0,03% всех машин могут по статистике достигать 482 тысячи километров (300 тысяч миль).
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Процентный показатель возле названия автомобиля означает, сколько машин этой модели пересекли отметку в 482 тысячи километров.
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Toyota Tundra 0,2%
На данный момент Toyota Tundra является единственным полноразмерным пикапом, получивший награду за безопасность IIHS Top Safety Pick.
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Toyota 4Runner 0,2%
По данным исследования у Toyota 4Runner 3,9% автомобилей, преодолевших 200 000 миль (320 тыс. км).
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GMC Yukon XL 0,2%
Модель с индексом XL имеет удлиненную колесную базу и является крупнейшим из внедорожников марки. Данная модель почти идентична Chevrolet Suburban. Обе модели часто выбирают покупатели с большими семьями, которым эти машины служат годами.
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Chevrolet Suburban 0,2%
В декабре 2019 года получил звезду “Аллеи славы“ в Голливуде с отметкой, что Suburban участвовал в “1750 фильмах и телевизионных шоу с 1952 года“
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Ford Expedition 0,2%
Мощный, выносливый. Способен буксировать максимум 4,65 тонн заторможенного прицепа. Эта оценка буксировки остается самой высокой среди полноразмерных внедорожников.
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Toyota Sequoia 0,4%
5,6% ее зарегистрированных автомобилей проехали более 200 000 миль (320 тысяч километров)
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Toyota Land Cruiser 1,5%
Безоговорочный лидер. Один из наземных крейсеров. Характеризуется роскошным интерьером и экстерьером.
Ранее сообщалось, что в Одессе засветился супермощный Jeep Hennessey.
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