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ТОП 7 моделей автомобилей, достигших почти полумиллионного километража

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Только 1% выпущенных автомобилей проезжают 320 тысяч километров. И только 0,03% всех машин преодолели 482 тысячи километров.
Безусловный лидер среди автомобилей, проехавших почти полмиллиона километров
Безусловный лидер среди автомобилей, проехавших почти полмиллиона километров
Скриншот youtube

Исследование на тему выносливых машин провел информационный портал iSeeCars, сообщает Авто24.

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Целью исследования было найти не просто самое популярное, самое престижное, скоростное и т.д. транспортное средство. А узнать, какой класс машин какой марки выбирают люди, преодолевающие огромные расстояния. Или, другими словами, какие современные автомобили самые выносливые.

Для подобного исследования был выбран простой и надежный критерий - пробег автомобилей. В результате исследования установили, что только 1% выпущенных автомобилей “наматывают“ 320 тысяч километров (200 тысяч миль). При этом лишь 0,03% всех машин могут по статистике достигать 482 тысячи километров (300 тысяч миль).

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Процентный показатель возле названия автомобиля означает, сколько машин этой модели пересекли отметку в 482 тысячи километров.

Toyota Tundra
Toyota Tundra
Wikipedia.org

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Toyota Tundra 0,2%

На данный момент Toyota Tundra является единственным полноразмерным пикапом, получивший награду за безопасность IIHS Top Safety Pick.

Toyota 4Runner
Toyota 4Runner
Wikipedia.org

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Toyota 4Runner 0,2% 

По данным исследования у Toyota 4Runner 3,9% автомобилей, преодолевших 200 000 миль (320 тыс. км). 

GMC Yukon XL
GMC Yukon XL
Wikipedia.org

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GMC Yukon XL 0,2%

Модель с индексом XL имеет удлиненную колесную базу и является крупнейшим из внедорожников марки. Данная модель почти идентична Chevrolet Suburban. Обе модели часто выбирают покупатели с большими семьями, которым эти машины служат годами. 

Chevrolet Suburban
Chevrolet Suburban
Wikipedia.org

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Chevrolet Suburban 0,2%

В декабре 2019 года получил звезду “Аллеи славы“ в Голливуде с отметкой, что Suburban участвовал в “1750 фильмах и телевизионных шоу с 1952 года“

Ford Expedition
Ford Expedition
Wikipedia.org

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Ford Expedition 0,2%

Мощный, выносливый. Способен буксировать максимум 4,65 тонн заторможенного прицепа. Эта оценка буксировки остается самой высокой среди полноразмерных внедорожников.

Toyota Sequoia
Toyota Sequoia
Wikipedia.org

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Toyota Sequoia 0,4%

5,6% ее зарегистрированных автомобилей проехали более 200 000 миль (320 тысяч километров)

Toyota Land Cruiser
Toyota Land Cruiser
Wikipedia.org

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Toyota Land Cruiser 1,5%

Безоговорочный лидер. Один из наземных крейсеров. Характеризуется роскошным интерьером и экстерьером.

Ранее сообщалось, что в Одессе засветился супермощный Jeep Hennessey.

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Теги: Toyota Land Cruiser, Toyota Sequoia, Ford Expedition
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