Tesla с опережением графика начинает поставки электрического кроссовера Model Y

Сначала будет поставляться конфигурация Tesla Model Y Performance.

Уже в марте первые заказчики получат свои электрические кроссоверы Model Y компании Tesla Скриншот youtube

Серийное производство Model Y началось с опережением графика, сообщает electrek.

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В марте 2019 года компания Tesla представила публике Model Y - полностью электрический кроссовер на основе Model 3, с пробегом 480 км. Заказы на эту модель принимались на осень 2020 года.

Однако заявленные инновации по увеличению пробега были технически решены раньше. И уже с января 2020 года началось серийное производство Model Y. Малые партии этого внедорожника начали выпускать на заводе во Фримонте, штат Калифорния.

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Таким образом уже в марте первые заказчики получат свои электрические кроссоверы Model Y. Компания Tesla начала рассылку электронных писем для подтверждения и выбора даты поставки.

Получателям до 15 марта опция “выбрать удобный день“ не предлагалась. Многие заказчики, кто готов был ждать свою Model Y до осени, разместили в сети письма от компании Тесла.

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Первой будет поставляться конфигурация Tesla Model Y Performance. Именно на нее в прошлом месяце была получена сертификацию CARB , подтверждающая обновленную дальность 507 километров на одной зарядке.

Electrek.co

Ранее сообщалось, что Тесла повышает ставки: батареи могут стать дешевле, чем у конкурентов.