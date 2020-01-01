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Volvo, BMW и Toyota остановили работу на своих автозаводах из-за коронавируса

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Практически все крупные автопроизводители вынуждены отправить своих рабочих на карантин в связи с угрозой вирусной инфекции COVID19.
Линия сборки Volvo XC40 в в Генте, Бельгия
Линия сборки Volvo XC40 в в Генте, Бельгия
Скриншот youtube

Все большее количество автозаводов останавливают свое производство в связи с мерами по борьбе с распространением коронавируса, сообщает Униан.

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Список автогигантов вынужденных пойти на такие меры пополнили Volvo, BMW и Toyota. Главными причинами остановки производства являются невозможность защитить свой персонал в условиях вирусной угрозы, падение спроса и нарушение цепочки поставок комплектующих. 

Volvo свернула работу на заводах в Бельгии и Малайзии. Остановка производства на шведских заводах Volvo в Torslanda (сборка автомобилей), Skovde (трансмиссии) и Olofstrom (компоненты кузова) пока не планируется, как и предприятия в Гетеборге и американском Риджвилле.

Завод по производству автомобилей BMW
Завод по производству автомобилей BMW
Скриншот youtube

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BMW к концу недели замораживает производство на заводах в Европе и в Росслине, Южная Африка. Дилерские центры в Европе также будут закрыты.

Бренды BMW Rolls-Royce и Mini отправляют своих рабочих на карантин в Великобритании. Mini закрывает три своих британских завода - в Оксфорде, завод двигателей в Хэмс-Холле и предприятие по производству деталей в Суиндоне.

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Rolls-Royce заявил, что его завод в Гудвуде, Англия, не будет работать 4 недели, с учетом пасхальных праздников.

Автопредприятие в Турции, которое выпускает автомобили Toyota Corolla
Автопредприятие в Турции, которое выпускает автомобили Toyota Corolla
Скриншот youtube

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Для компании Toyota остановка производства коснулась следующих заводов:
Франция: завод Yaris в Валансьене, 
Великобритания: завод Corolla в Бернастоне и завод двигателей в Deeside,
Чешская Республика: завод по производству легковых автомобилей Toyota совместно с PSA, 
Турция: сборочный завод C-HR в Сакарье, 
Польша: завод гибридных коробок передач e-CVT в Валбжихе и завод гибридных двигателей в Елч-Ласковице.

Ранее сообщалось, что Нью-Йоркский автосалон перенесли на конец лета.

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Теги: Sars-CoV-2, остановка автопроизводства. карантин
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