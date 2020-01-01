Volvo, BMW и Toyota остановили работу на своих автозаводах из-за коронавируса

Практически все крупные автопроизводители вынуждены отправить своих рабочих на карантин в связи с угрозой вирусной инфекции COVID19.

Все большее количество автозаводов останавливают свое производство в связи с мерами по борьбе с распространением коронавируса, сообщает Униан.

Читай также: Hyundai предложила свои тренинг-центры для госпитализации инфицированных COVID-19

Список автогигантов вынужденных пойти на такие меры пополнили Volvo, BMW и Toyota. Главными причинами остановки производства являются невозможность защитить свой персонал в условиях вирусной угрозы, падение спроса и нарушение цепочки поставок комплектующих.

Volvo свернула работу на заводах в Бельгии и Малайзии. Остановка производства на шведских заводах Volvo в Torslanda (сборка автомобилей), Skovde (трансмиссии) и Olofstrom (компоненты кузова) пока не планируется, как и предприятия в Гетеборге и американском Риджвилле.

Завод по производству автомобилей BMW Скриншот youtube

Читай также: Европейский автопром сокращает производство из-за коронавирусной пандемии

BMW к концу недели замораживает производство на заводах в Европе и в Росслине, Южная Африка. Дилерские центры в Европе также будут закрыты.

Бренды BMW Rolls-Royce и Mini отправляют своих рабочих на карантин в Великобритании. Mini закрывает три своих британских завода - в Оксфорде, завод двигателей в Хэмс-Холле и предприятие по производству деталей в Суиндоне.

Читай также: Китайский авторынок переживает небывалое падение по сравнению с 2019 годом

Rolls-Royce заявил, что его завод в Гудвуде, Англия, не будет работать 4 недели, с учетом пасхальных праздников.

Автопредприятие в Турции, которое выпускает автомобили Toyota Corolla Скриншот youtube

Читай также: Американец заказал номера на авто с COVID-19

Для компании Toyota остановка производства коснулась следующих заводов:

Франция: завод Yaris в Валансьене,

Великобритания: завод Corolla в Бернастоне и завод двигателей в Deeside,

Чешская Республика: завод по производству легковых автомобилей Toyota совместно с PSA,

Турция: сборочный завод C-HR в Сакарье,

Польша: завод гибридных коробок передач e-CVT в Валбжихе и завод гибридных двигателей в Елч-Ласковице.

Ранее сообщалось, что Нью-Йоркский автосалон перенесли на конец лета.