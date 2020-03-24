Для санитарной обработки и дезинфекции применяется раствор хлоргексидина.

Киевские власти показали как моют дороги столицы в период карантина

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Киевские власти показали как моют дороги столицы в период карантина

Киевские власти показали, как очищают дороги в столице во время карантина, сообщает пресс-служба КГГА со ссылкой на заместителя председателя Киевской городской администрации А. Густелева.

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В период объявленной Всемирной организацией здравоохранения пандемии вируса SARS-CoV-2 в Киеве проводятся противоэпидемические мероприятия.

В частности усилиями коммунальных предприятий, входящих в состав КК “Киевавтодор“ проводится мытье дорог, мостов и искусственных сооружений в усиленном режиме. Работы проводятся с применением моющих средств и в круглосуточном режиме.

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Также столичными дорожниками проводится санитарная обработка с помощью дезинфицирующего раствора подземных пешеходных переходов, перил, поручней, а также остановок общественного транспорта и скамеек.

В качестве дезинфицирующего средства используется раствор хлоргексидина, который выпускает ЗАО “АК “Киевводоканал“. Раствор сертифицирован и для людей опасности не несет.

Ранее сообщалось, что COVID-19 в Украине: Как маршрутчики и полицейские справляются с карантином.