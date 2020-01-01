В Украине за одну неделю карантина взлетели продажи автомобилей

По времени совпали карантинные ограничения на общественный/междугородний транспорт и колебания курса гривны.

В Украине объявление карантина вследствие вспышки коронавируса совпало с резким скачком продаж новых автомобилей, сообщает topgir.

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Так в период с 16 по 21 марта многие дилеры отметили значительный рост продаж. Правда, экономисты указывают, что в этот же период отмечалась значительная нестабильность гривны.

Согласно данным AUTO-Consulting, в эту неделю было продано на 74% автомобилей больше, чем за предыдущих семь дней. При этом у некоторых диллеров продажи возросли на треть, а у некоторых более чем в два раза.

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Так что, какая причина оказалась весомее для граждан - карантинные ограничения на общественный и междугородний транспорт или колебания курса гривны - еще вопрос. Может быть и обе проблемы сразу.

Потому что это расхватывание автомобилей закончилось, как только продажи перешли в онлайн, а гривна начала проявлять признаки устойчивости.

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Более всего украинцы покупали бюджетные марки. Лидером по продажам стала Renault, показав рост в +121%.

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