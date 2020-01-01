Переключиться на мобильную версию
Тренды:

В Украине за одну неделю карантина взлетели продажи автомобилей

Комментариев: 0
По времени совпали карантинные ограничения на общественный/междугородний транспорт и колебания курса гривны.
Спрос на некоторые марки автомобилей превысил 100%
Спрос на некоторые марки автомобилей превысил 100%
topgir.com.ua

В Украине объявление карантина вследствие вспышки коронавируса совпало с резким скачком продаж новых автомобилей, сообщает topgir.

Читай также: “Водителей стало больше“: В Украине выросли продажи автомобилей

Так в период с 16 по 21 марта многие дилеры отметили значительный рост продаж. Правда, экономисты указывают, что в этот же период отмечалась значительная нестабильность гривны.

Согласно данным AUTO-Consulting, в эту неделю было продано на 74% автомобилей больше, чем за предыдущих семь дней. При этом у некоторых диллеров продажи возросли на треть, а у некоторых более чем в два раза.

Читай также: ГПСУ опубликовало, где в условиях карантина можно пересечь границу

Так что, какая причина оказалась весомее для граждан - карантинные ограничения на общественный и междугородний транспорт или колебания курса гривны - еще вопрос. Может быть и обе проблемы сразу.

Потому что это расхватывание автомобилей закончилось, как только продажи перешли в онлайн, а гривна начала проявлять признаки устойчивости.

Читай также: Главные пять онлайн-премьер после отмены Женевского автошоу

Более всего украинцы покупали бюджетные марки. Лидером по продажам стала Renault, показав рост в +121%.

Ранее сообщалось, что компактный самодельный мотовездеход собрали в Дрогобыче: Видео.

Поделись:
Теги: AUTO-Consulting, Renault, карантин
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Внутри АВТО

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь