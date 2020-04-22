Как продаются авто в карантин: Обзор рынка Украины

Рынок относительно стабилизировался в период карантина.

Динамика продаж подержанных и новых автомобилей была нестабильной в разные периоды карантина. Об этом сообщает Авто24 со ссылкой на аналитический центр Авто.риа.

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Первая неделя карантина не имела большого различия с обычным временем. Просмотры б/у автомобилей подросли на 4,13%, покупки на 10,6%. На рынке новых автомобилей также наблюдался рост - просмотры +8%, запросы в автосалоны +54,4% в сравнении с докарантинным периодом.

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На второй неделе карантина уже прослеживалось влияние кризиса. Проданных б/у авто стало на -36,6% меньше, а покупателей на -11,99%. Такие показатели стали самыми низкими за весь период карантина на данный момент. Из реального рынок перешел в потенциальный. Просмотры подержанных авто выросли на +15,86%, новых на 3,65%. Обращений в автосалоны по поводу новых автомобилей стало больше на +19,35%.

Третья неделя карантина показала незначительные изменения. Просмотры автомобилей возросли, немного выросли продажи новых авто. Звонков по предложениям о покупке было меньше.

Четвертая неделя карантина была отмечена ростом продаж и подержанных и новых автомобилей. Покупать стали на +5,43% и +4,03% соответственно.

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Пятая неделя показала продажи на +5% больше авто с пробегом. Покупатели стали более активными (+1,9%), а просмотры подросли (+8,6%).

Люди стали покупать более дешевые автомобили. Если раньше средний уровень варьировался в диапазоне 5-8 тыс долларов, то теперь он упал к 2-3 тыс долларов за автомобиль.

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