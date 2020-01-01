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В США нашли эксклюзивную Ferrari, которая превратилась в металлолом

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Штучный экземпляр дорогой марки брошен на произвол судьбы.
В США нашли эксклюзивную Ferrari, которая превратилась в металлолом
В США нашли эксклюзивную Ferrari, которая превратилась в металлолом
Скриншот

Уникальный автомобиль Ferrari 512 Boxer был найден американским блогером
Ratarossa в плачевном виде. Автомобиль, которому без малого 45 лет, порос мхом и брошен на лужайке возле дома.

Известно, что было выпущено всего 42 штуки этой модели с правым рулем и только одна в белом цвете.

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Однако, сложно угадать, какой была машина прежде. Ведь состояние ТС плачевное. Несмотря на пробег около 10 тыс км, выглядит она гораздо хуже авто с аналогичным пробегом.

Владелец уникальной машины по непонятным причинам оставил гнить Ferrari просто на улице. Дожди и ветер помогли ускорить коррозию на машине, внутри все заросло паутиной и мхом, а на сидениях внутри салона видимо поселились коты и еноты.

В США нашли эксклюзивную Ferrari, которая превратилась в металлолом
В США нашли эксклюзивную Ferrari, которая превратилась в металлолом
Скриншот

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Автор видео показал, как раньше выглядела машина и отметил, что реконструкция потребует больших финансовых вложений. Впрочем, владелец машины не спешит вернуть автомобилю приличный внешний вид. И продавать тоже не планирует. Похоже, судьба этого Ferrari стать частью ландшафта улицы.

Ранее мы сообщали, что сын потратил около 40 тыс долларов на восстановление раритетного автомобиля отца. 

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Теги: Ferrari, раритет, ржавчина, блогер
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