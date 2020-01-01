"Руки в крови": Кто из звезд совершал смертельные ДТП

К сожалению, не только Михаил Ефремов из знаменитостей стал виновником трагических ДТП.

Печальная участь стать виновником ДТП коснулась не только Михаила Ефремова. К сожалению, даже среди звезд не редкость трагические аварии. Но так ли строг закон к известным и знаменитым?

Микаэл Тавердиев – композитор

В День победы, 9 мая 1967 года, Тавердиев со своей спутницей актрисой Людмилой Максаковой сбили насмерть 16-ти летнего парня. Кто сидел за рулем “Волги“ так и осталось неизвестным, ходили слухи, что вела машину актриса.

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Композитору дали два года тюремного срока, однако судебные тяжбы длились столько же и на зону он не попал.

История позже легла в основу фильма друга композитора Эльдара Рязанова – “Вокзал для двоих“.

"Руки в крови": Смертельные ДТП с участием звезд Wikipedia

Леонид Якубович – ведущий

В 2001 году ведущий сбил 30-ти летнего мужчину, который позже погиб. Впрочем, дело о случившемся быстро закрыли. Сообщалось, что погибший находился в сильного алкогольного опьянения и переходил дорогу на красный свет. Леонид Якубович будучи за рулем не был пьян.

"Руки в крови": Смертельные ДТП с участием звезд Wikipedia

Михаил Кокляев – спортсмен

Стронгмен и победитель соревнований 22 октября 2009 в Челябинске года сбил на пешеходном переходе мужчину. В ходе следствия была доказана вина погибшего, он переходил дорогу на красный свет. Спортсмен не понес наказания.

"Руки в крови": Смертельные ДТП с участием звезд Wikipedia

Эдвард Радзинский – писатель и ведущий

В 2011 году 74-летний Эдвард Радзинский насмерть сбил девушку, который было всего 24 года.

Знаменитость признал свою вину полностью. Его автомобиль вылетел на встречную полосу. В последствии рассмотрение дела все время оттягивали, а позднее, в 2014 году, было закрыто по амнистии. Родственникам погибшей писатель выплатил компенсацию в размере 2 млн рублей.

"Руки в крови": Смертельные ДТП с участием звезд Wikipedia

Константин Меладзе – композитор и автор песен

Трагическое ДТП произошло в 2012 году на трассе Киев-Обухов, по вине погибшей. Курьезность в случившемся в том, родственники погибшей не винили звезду, а поддержали. В ходе следствия стало известно, что Меладзе не нарушил ПДД.

Его оправдали.

"Руки в крови": Смертельные ДТП с участием звезд Wikipedia

Метью Бродерик – актер

Американский актер и супруг Сары-Джессики Паркер 5 августа 1987 года стал виновником смертельного ДТП, в котором погибла мать и дочь. Трагедия случилась в Ирландии, автомобиль актера вылетел на встречную полосу и врезался в машину погибших.

Мужчине грозило 5 лет тюремного срока, однако все обошлось штрафом за неосторожное вождение в размере 175 долларов.

"Руки в крови": Смертельные ДТП с участием звезд Wikipedia

Кейтлин Дженнер (Брюс Дженнер) - в прошлом спортсмен, сейчас трансгендерная мама Кайли и Кендал Дженнер.

В 2015 году знаменитость стала участницей масштабного ДТП, в котором пострадало семь человек, а позднее один скончался. Автомобиль звезды двигался на высокой скорости и провоцировал столкновение, от которого второе авто выбросило на встречную полосу.

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Прокуратура Калифорнии не нашла доказательств вины Дженнер, ее отпустили.

"Руки в крови": Смертельные ДТП с участием звезд Wikipedia

Ребекка Гейнхарт - актриса

13 июня 2001 года в Лос-Анжелесе американская актриса сбила 9-летнего мальчика. Ребенок перебегал дорогу в неположенном месте. Все присутствующие на дороге водители остановились, однако актриса продолжила движение. От полученных травм ребенок скончался. Звезде дали три года испытательного срока и оштрафовали.

"Руки в крови": Смертельные ДТП с участием звезд Wikipedia

Ранее мы сообщали, что виновный в гибели мужчины актер Михаил Ефремов оказался наркозависимым и хотел покончить жизнь самоубийством.

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