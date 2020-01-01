В Раде занимаются решением вопроса по разночтению после принятия закона об отмене льгот на НДС для электромобилей.

Не так дано была принята новая редакция налогового тарифа в Украине, в которой отменяется льгота по освобождению от уплаты НДС электрокаров. Однако, по словам депутата ВРУ Роберта Горвата, льгота на НДС для электрокаров сохранится.

С 1 июля при тастамаживании электромобили будут классифицироваться не по коду 8703 90 10 10, а по новым кодам 8703 80 10 10 (новые) и 8703 80 90 10 (бывшие в употреблении) согласно УКТЗЕД, но таможня при этом будет использовать переходные таблицы с соответствующими обновленными кодами. В приоритете будет стоять описание товаров, а не код. То есть, при ввозе в Украину легковых авто на электродвигателях и далее действует льгота по освобождению от НДС“ – сообщил беспартийный нардеп.

Роберт Горват отметил, что госпогранслужба должна разработать соответствующий приказ по утверждению переходных таблиц до 1 июля.

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По словам депутата, сейчас проводится работа по изменению в Налоговом кодексе разночтений кодов. До момента внесения правок растаможка будет поводиться с помощью переходных таблиц.

"Зрада отменяется": Льготам на электрокары быть facebook/R.Gorvat

Ранее мы сообщали, что в Украине во время карантина в апреле было продано всего 38 авто на электротяге.

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