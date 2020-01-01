Команда AutoLife неоднократно принимала участие в различных ралли.

Под Киевом гонщики протестировали авто перед участием в ралли "Дакар-2021" facebook/vladyslav.matyash

Для участия в ралли “Дакар“, которое стартует в январе 2021 года в Саудовской Аравии, команда AutoLife создала специальный автомобиль Hellcat AutoLife LR. Тестирование разработки прошло в Киевской области, на локации с большим количеством песка, которое имитирует пустыню..

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Об этом сообщает Автоцентр.

Команда украинских патриотов, которая ставит за цель участие украинского авто с командой на ралли, собрала Hellcat AutoLife LR с нуля. Транспортное средство соответствует высшей категории гоночных машин - классу Т-1. Кроме этого, авто соответствует требованиям спортивных дисциплин FIA. В 2018 и 2019 годах машина с командой принимала участие в нескольких ралли, но до “Дакара“ дело не дошло.

В будущем году команда AutoLife во главе с мастером спорта международного класса Вадимом Притуляком наверстает упущенное в песках Аравийской пустыни.

Ралли Дакар 2021 стартует 3 января в городе Джидда, Саудовская Аравия. Оно будет проходить по усеченному кольцевому маршруту, который состоит из 11 спецучастков. За последние годы, это самый короткий маршрут. В 2019 году участков было 12, а ранее 14-15.

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Ранее мы сообщали, что другая команда украинских спортсменов принимала участие в ралли “Дакар“.