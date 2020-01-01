Почти 400 штрафов за сутки: новая камера в Киеве успешно начала работу

В сравнение с количеством штрафов за превышение скорости, показатели относительно невысокие.

Теперь за каждое подобное нарушение минимальный штраф составляет 510 гривен МВД Украины

В патрульной полиции отчитались об успехах работы новой функции камер автофиксации. Так, за прошлые сутки почти 400 человек получили штраф за движение в полосе общественного транспорта.

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Как известно, штраф за нарушение рядности и заезд на полосу общественного транспорта «просто так» обойдется водителю в 510 грн.

Соответствующей информацией поделились на официальной страничке патрульной полиции в Facebook.

Как известно, на сегодняшний день в столице только одна камера фиксирует выезд на полосу общественного транспорта. Камера расположена на бульваре Дружбы народов 36.

Новую функцию запустили в полноценном режиме 15 февраля 2021 года.

“Результаты работы нового функционала камеры – 385 нарушителей, которые двигались по полосе для общественного транспорта за последние сутки“, – отчитались в полиции.

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При этом на недавнем брифинге в МВД, заявили о расширении сети камер, как в Киеве, так и по всей Украине. В 2021 году планируется установить 220 камер, а в целом сеть в ближайшие три года хотят развить до 1500 камер автоматической фиксации нарушений.

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