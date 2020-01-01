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Авто за 500 тыс грн в Украине: кроссоверы против седанов

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За полмиллиона гривен в Украине сейчас можно купить относительно простые автомобили.
Skoda в этом бюджете будет в самой простой комплектации
Skoda в этом бюджете будет в самой простой комплектации
Wikipedia

Когда вы задумываетесь о покупке автомобиля, и у вас на руках есть 500 тысяч гривен, то складывается впечатление, что вы себе можете позволить практически все. К сожалению, на практике это так не работает.

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Первое с чем сталкивается человек при выборе авто в таком бюджете, это определится c выбором: авто поновее и попроще или постарше, но в более богатой комплектации. Склонять людей на ту или иную сторону бесполезно, ведь всегда будут сторонники как новых авто за 500 000 гривен, так и б/у автомобилей в этом же бюджете.

Сегодня мы остановимся именно на новых авто за 500 тысяч гривен в Украине.

Новые автомобили до 500 тысяч гривен

Wikipedia

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В этом бюджете не приходится рассчитывать даже на более-менее толковый бизнес класс. Так, за 18 000 долларов в Украине можно приобрести хороший бюджетный автомобиль в максимальной комплектации. Также можно приобрести Е-класс, но он будет пустым. При этом в последнее время, в этом бюджете в Украине появилось множество кроссоверов с большим списком опций.

К сожалению, от кроссоверов в этом бюджете достается только внешний вид. В таких авто нет ни мощного мотора, ни полного привода. Несмотря на это, представляем вам подборку новых авто, которые можно купить в Украине за 500 000 гривен.

Wikipedia

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Новые седаны за 500 000 гривен

  1. Peugeot 301
  2. Kia Rio
  3. Renault Logan
  4. Citroen C-Elyse
  5. Kia Ceed
  6. Hyundai Accent
  7. Fiat Tipo
  8. Opel Astra J
  9. Hyundai Elantra
  10. Renault Megane
  11. Toyota Corolla

Wikipedia

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Новые кроссоверы за 500 000 гривен:

  1. Chery Tiggo 4
  2. Renault Sandero Stepway
  3. Renault Duster
  4. Chery Tiggo 7
  5. Fiat 500L
  6. Kia Rio X-Line
  7. Haval H2
  8. Jac S4
  9. Skoda Scala
  10. Suzuki Ignis
  11. Opel Crossland x
  12. Suzuki Vitara
  13. Kia Stonic
  14. Suzuki SX4
  15. Renault Arkana
  16. Skoda Kamiq
  17. Hyundai Venue
  18. Jetour X70

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Теги: подборка, автомобили, машины, бюджет, цены, рейтинг
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