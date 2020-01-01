Авто за 500 тыс грн в Украине: кроссоверы против седанов
Когда вы задумываетесь о покупке автомобиля, и у вас на руках есть 500 тысяч гривен, то складывается впечатление, что вы себе можете позволить практически все. К сожалению, на практике это так не работает.
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Первое с чем сталкивается человек при выборе авто в таком бюджете, это определится c выбором: авто поновее и попроще или постарше, но в более богатой комплектации. Склонять людей на ту или иную сторону бесполезно, ведь всегда будут сторонники как новых авто за 500 000 гривен, так и б/у автомобилей в этом же бюджете.
Сегодня мы остановимся именно на новых авто за 500 тысяч гривен в Украине.
Новые автомобили до 500 тысяч гривен
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В этом бюджете не приходится рассчитывать даже на более-менее толковый бизнес класс. Так, за 18 000 долларов в Украине можно приобрести хороший бюджетный автомобиль в максимальной комплектации. Также можно приобрести Е-класс, но он будет пустым. При этом в последнее время, в этом бюджете в Украине появилось множество кроссоверов с большим списком опций.
К сожалению, от кроссоверов в этом бюджете достается только внешний вид. В таких авто нет ни мощного мотора, ни полного привода. Несмотря на это, представляем вам подборку новых авто, которые можно купить в Украине за 500 000 гривен.
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Новые седаны за 500 000 гривен
- Peugeot 301
- Kia Rio
- Renault Logan
- Citroen C-Elyse
- Kia Ceed
- Hyundai Accent
- Fiat Tipo
- Opel Astra J
- Hyundai Elantra
- Renault Megane
- Toyota Corolla
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Новые кроссоверы за 500 000 гривен:
- Chery Tiggo 4
- Renault Sandero Stepway
- Renault Duster
- Chery Tiggo 7
- Fiat 500L
- Kia Rio X-Line
- Haval H2
- Jac S4
- Skoda Scala
- Suzuki Ignis
- Opel Crossland x
- Suzuki Vitara
- Kia Stonic
- Suzuki SX4
- Renault Arkana
- Skoda Kamiq
- Hyundai Venue
- Jetour X70
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