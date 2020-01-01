Авто за 500 тыс грн в Украине: кроссоверы против седанов

За полмиллиона гривен в Украине сейчас можно купить относительно простые автомобили.

Skoda в этом бюджете будет в самой простой комплектации Wikipedia

Когда вы задумываетесь о покупке автомобиля, и у вас на руках есть 500 тысяч гривен, то складывается впечатление, что вы себе можете позволить практически все. К сожалению, на практике это так не работает.

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Первое с чем сталкивается человек при выборе авто в таком бюджете, это определится c выбором: авто поновее и попроще или постарше, но в более богатой комплектации. Склонять людей на ту или иную сторону бесполезно, ведь всегда будут сторонники как новых авто за 500 000 гривен, так и б/у автомобилей в этом же бюджете.

Сегодня мы остановимся именно на новых авто за 500 тысяч гривен в Украине.

Новые автомобили до 500 тысяч гривен

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В этом бюджете не приходится рассчитывать даже на более-менее толковый бизнес класс. Так, за 18 000 долларов в Украине можно приобрести хороший бюджетный автомобиль в максимальной комплектации. Также можно приобрести Е-класс, но он будет пустым. При этом в последнее время, в этом бюджете в Украине появилось множество кроссоверов с большим списком опций.

К сожалению, от кроссоверов в этом бюджете достается только внешний вид. В таких авто нет ни мощного мотора, ни полного привода. Несмотря на это, представляем вам подборку новых авто, которые можно купить в Украине за 500 000 гривен.

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Новые седаны за 500 000 гривен

Peugeot 301 Kia Rio Renault Logan Citroen C-Elyse Kia Ceed Hyundai Accent Fiat Tipo Opel Astra J Hyundai Elantra Renault Megane Toyota Corolla

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Новые кроссоверы за 500 000 гривен:

Chery Tiggo 4 Renault Sandero Stepway Renault Duster Chery Tiggo 7 Fiat 500L Kia Rio X-Line Haval H2 Jac S4 Skoda Scala Suzuki Ignis Opel Crossland x Suzuki Vitara Kia Stonic Suzuki SX4 Renault Arkana Skoda Kamiq Hyundai Venue Jetour X70

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