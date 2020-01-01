Авто за 400 тыс грн в Украине: обзор и цены

За эти деньги можно приобрести как новый, так и б/у автомобиль.

В последнее время мы рассматривали самые разные бюджеты для покупки автомобилей начиная от 1000 долларов. В то же время, в прошлых подборках основной упор шел на б/у автомобили.

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Сегодня мы рассмотрим автомобили, которые можно приобрести до 400 тыс. гривен. Казалось бы, почти полмиллиона – это приличная сумма, за которую можно купить приличный автомобиль, но как бы не так. Если у вас есть бюджет на авто 400 тыс. грн, то стоит понимать, что тут можно пойти двумя путями.

В первом случае стоит рассмотреть новые автомобили, которые будут далеко не самыми комфортными и навороченными. С ними у вас гарантированно не возникнет проблем, как минимум, 5-7 лет, а то и все 10. В то же время новые авто за 400 тыс. грн будут относительно простенькие и даже у задних пассажиров стеклоподъемники могут быть далеко не всегда.

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То ли дело б/у автомобили. Когда вы накопили почти 15 тысяч долларов, вы рассчитываете, что можно наконец-то выбраться из кабалы убитого перекупского хлама за 5-6 тысяч и купить нормальный автомобиль. Спешим вас огорчить, вне зависимости от бюджета, найти хороший автомобиль на вторичном рынке в Украине очень непросто.

Но, хватит разглагольствовать о том, что и как могло бы быть. Лучше один раз увидеть, чем сто раз рассказать, поэтому предлагаем вашему вниманию подборку авто, которые можно купить до 400 тыс. гривен (как вы уже догадались подборка будет поделена на две части, новые авто до 400 тыс. грн и б/у автомобили).

Новые авто до 400 тыс грн

В этом бюджете весь выбор условно можно свести к трем направлениям: французский автопром, китайский автопром и русские машины.

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Французы имеют неплохой дизайн, и надежность ведь из-за простоты автомобилей ломаться там просто нечему. В базе имеют скудный набор опций, а за каждую дополнительную функцию придется немало заплатить. Среди потенциальных претендентов в бюджете до 400 тыс. гривен можно выделить:

Citroen C3

Citroen C-elyse

Renault Logan

Renault Sandero

Renault Sandero Stepway

Peugeot 301

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Китайцы предлагают вам исключительно кроссоверы в бюджете 400 тыс. грн. Из плюсов можно назвать большое количество опций, а также относительную надежность и качество сборки. Из минусов можно отметить скудное техническое оснащение (“овощные“ моторы и отсутствие полного привода как такового на всех кроссоверах) и саму репутацию китайских авто, из-за которой на эти машины до сих пор косо смотрят в потоке. Среди потенциальных претендентов в бюджете 400 тысяч гривен можно выделить следующие модели:

JAC S2

Jac S3

Chery Tiggo 4

Chery Tiggo 2

Chery Tiggo 3

FAW X40

Wikipedia

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Российский автопром является очень специфическим выбором в этом бюджете. Так, эти автомобили уступают по надежности французам и явно недотягивают до китайцев по количеству опций. Почему же их выбирают? Для многих людей, до сих пор российский автопром лучше, чем “китай“, плюс ко всему у моделей АвтоВАЗа самый маленький разрыв в цене между максимальной комплектацией и “базой“. Возможных вариантов для покупки в этом бюджете всего 3:

Lada Vesta

Lada Vesta SW Cross

Lada Niva

Купить б/у авто до 400 тыс грн

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Если говорить о рынке поддержанных авто в Украине до 400 тысяч гривен, то тут выбор буквально огромен. Так, можно обратить свое внимание на интересные варианты из США, можно посмотреть авто, которые изначально были куплены в Украине. В то же время, список моделей более-менее совпадает. Вот список самых интересных авто до 400 000 гривен на вторичном рынке Украины:

Ford Fusion

Ford Focus

VW Passat

VW Jetta

Hyundai Elantra

Kia Forte

Hyundai Sonata

Honda Civic

Honda Accord

Mazda 6

VW Golf

Skoda Octavia

Kia Ceed

Renault Megane

Citroen C4 Cactus

Toyota Camry

Kia Optima

Ранее мы писали о том, какую малолитражку лучше купить в Украине.