Киевскую обходную дорогу начнут строить в этом году - Зеленский
Новую окружную дорогу вокруг Киева начнут строить уже в этом году. Соответствующей информацией поделился президент Владимир Зеленский.
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В ходе проведения форума “Украина 30“ президент Зеленский рассказал о подробностях новой окружной дороги вокруг столицы.
Как известно, проект новой окружной дороги вокруг Киева в Укравтодоре презентовали еще прошлым летом.
“Киевская обходная дорога. Мы планируем начать ее реализацию уже в этом году“, - заявил Владимир Зеленский.
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Так, в прошлом году в Укравтодоре говорили о стоимости новой дороги в районе 85 млрд гривен, при этом пиковые нагрузки КОД (Киевской обходной дороги) будут составлять около 70 тысяч автомобилей, а суммарный трафик и того составит около 300 тысяч машин.
Полукольцо КОДа должно забрать на себя около 70% грузового транспорта, что существенно должно разгрузить Окружную дорогу.
По приблизительным подсчетам, время водителей в пути должно сократится примерно на 40-60 минут
КОД должна будет соединить такие города киевской агломерации, как: Ирпень, Ворзель, Васильков, Обухов, Украинку, Борисполь и Бровары.
“Полностью завершить работы по строительству Киевской обходной дороги планируется за пять-шесть лет в условиях достаточного и стабильного финансирования, а также предоставление необходимых разрешений и улучшение системы регуляции“, — отметили в Укравтодоре.
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