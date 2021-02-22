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Киевскую обходную дорогу начнут строить в этом году - Зеленский

Комментариев: 3
Изначальная стоимость проекта - 85 млрд гривен.
Дорога соединит самые большие агломерации Киева
Дорога соединит самые большие агломерации Киева
Скриншот/Укравтодор

Новую окружную дорогу вокруг Киева начнут строить уже в этом году. Соответствующей информацией поделился президент Владимир Зеленский.

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В ходе проведения форума “Украина 30“ президент Зеленский рассказал о подробностях новой окружной дороги вокруг столицы.

Как известно, проект новой окружной дороги вокруг Киева в Укравтодоре презентовали еще прошлым летом.

“Киевская обходная дорога. Мы планируем начать ее реализацию уже в этом году“, - заявил Владимир Зеленский.

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Так, в прошлом году в Укравтодоре говорили о стоимости новой дороги в районе 85 млрд гривен, при этом пиковые нагрузки КОД (Киевской обходной дороги) будут составлять около 70 тысяч автомобилей, а суммарный трафик и того составит около 300 тысяч машин.

Полукольцо КОДа должно забрать на себя около 70% грузового транспорта, что существенно должно разгрузить Окружную дорогу.

По приблизительным подсчетам, время водителей в пути должно сократится примерно на 40-60 минут

КОД должна будет соединить такие города киевской агломерации, как: Ирпень, Ворзель, Васильков, Обухов, Украинку, Борисполь и Бровары.

“Полностью завершить работы по строительству Киевской обходной дороги планируется за пять-шесть лет в условиях достаточного и стабильного финансирования, а также предоставление необходимых разрешений и улучшение системы регуляции“, — отметили в Укравтодоре.

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Теги: большая стройка, Дороги, президент, Владимир Зеленский, окружная дорога
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Комментариев (3)
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Гость  (аноним)  22.02.2021, 15:32
Оценка:  0
Гость
Ну лет так 10 буду строить мост...+ 10 лет саму дорогу... это если финансы будут выделяться вовремя....
гость  (аноним)  22.02.2021, 14:33
Оценка:  +1
гость
странно, почему ее назвали "обходной" а не "объездной"?
Мока    22.02.2021, 14:38
Оценка:  +4
Мока
Так по ней только пешком будут ходить. Машины она не выдержит!
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