Названы марки и модели автомобилей, которые лучше всего запоминаются

Исследование провели британские ученые.

Недавнее исследование показало, какие марки и модели автомобилей люди запоминали лучше, а какие хуже. Небольшой спойлер, названия запоминаются лучше, чем набор букв и цифр.

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Необычное исследование решили провести в британской лизинговой компании Vanarama.

Всего в ходе исследования опросили около 500 человек, чтобы понять, какие именно названия моделей автомобилей им запомнились. Для теста отобрали 253 модели от 45 мировых производителей.

Опрошенные составили свой ТОП-3 названий, которые лучше всего им запомнились и он выглядит так:

Fiesta (Ford),

Golf (Volkswagen)

XC90 (Volvo)

Vanarma

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Также людей спрашивали и про модели одного бренда. Так, если брать марку Ferrari, то больше всего людям запомнились названия Enzo, LaFerrari и California, а вот модели 812, 488 и F8 не назвал почти никто из респондентов.

У европейских автопроизводителей можно заметить, что многие модели имеют привязку к каким-то конкретным вещам. К примеру, у компании Seat модели называются в честь разных мест в Испании.

Ранее подобная практика была и у корейских автопроизводителей, таких как Hyundai и Kia, но недавно они решили перейти на буквенно-цифровой индекс.

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