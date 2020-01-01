В Украину завезли более 50 000 евроблях с начала года: статистика

Первенство среди авто из-за рубежа все еще за маркой Volkswagen.

С начала 2021 года в Украину завезли больше 50 тысяч евроблях. Такое число машин было ввезено в Украину за январь и февраль текущего года.

Соответствующие данные опубликовал портал UkrAutoprom.

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Так, только за прошлый месяц, в Украине было 33 700 автомобилей, которые прошли первую регистрацию. При этом 27 400 авто от общего числа были автомобили с пробегом.

Таким образом, сейчас рынок б/у машин в Украине составляет 81% на момент конца двух месяцев 2021 года.

На первом месте среди подержанных машин в Украине уже неизменно находится марка Volkswagen. Таких авто в Украине зарегистрировали 4599.

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Если говорить о топ-5 марок авто, которые завозили в Украину, то сюда также вошли:

Ford (2609 авто);

(2609 авто); Renault (2233);

(2233); Skoda (2173);

(2173); Hyundai (1775).

В сравнении с 2020 годом, первые месяцы 2021 показывают, что тенденция к увеличению количества б/у автомобилей по сравнению с новыми - остается.

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