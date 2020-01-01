Переключиться на мобильную версию

В Украину завезли более 50 000 евроблях с начала года: статистика

Комментариев: 0
Первенство среди авто из-за рубежа все еще за маркой Volkswagen.
"Немцы" всегда пользовались популярностью в Украине
"Немцы" всегда пользовались популярностью в Украине
depositphotos

С начала 2021 года в Украину завезли больше 50 тысяч евроблях. Такое число машин было ввезено в Украину за январь и февраль текущего года.

Соответствующие данные опубликовал портал UkrAutoprom.

Читай также: Автомобили до $10 тысяч: что можно выгодно купить в марте

Так, только за прошлый месяц, в Украине было 33 700 автомобилей, которые прошли первую регистрацию. При этом 27 400 авто от общего числа были автомобили с пробегом.

Таким образом, сейчас рынок б/у машин в Украине составляет 81% на момент конца двух месяцев 2021 года.

На первом месте среди подержанных машин в Украине уже неизменно находится марка Volkswagen. Таких авто в Украине зарегистрировали 4599.

Читай также: В Европе выбрали автомобиль года 2021: Toyota против Fiat

Если говорить о топ-5 марок авто, которые завозили в Украину, то сюда также вошли:

  • Ford (2609 авто);
  • Renault (2233);
  • Skoda (2173);
  • Hyundai (1775).

В сравнении с 2020 годом, первые месяцы 2021 показывают, что тенденция к увеличению количества б/у автомобилей по сравнению с новыми - остается.

Вам также может быть интересно:

Поделись:
Теги: автомобили, евробляхи, статистика, авто из Европы, авто из США
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Внутри АВТО

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь