"Евробляхеры" подло используют неблагополучных людей для ввоза авто

Перегонщики “евроблях“ придумали новый способ провозить автомобили на иностранной регистрации на территорию Украины.

Перегонщики “евроблях“ придумали новый способ провозить автомобили на иностранной регистрации на территорию Украины.

Читай также: Украинец купил “евробляху“, не подозревая, что ее ищет Интерпол

Как сообщалось ранее, многие “евробляхеры“ ввозят автомобили из Европы,записывая их на собственные документы. Единственное, чем они рискуют - получить штраф в 8000 гривен за нарушение сроков пребывания авто. Подробнее о схемах ввоза автомобилей можно прочитать в одной из предыдущих публикаций bigmir)net.

По новой схеме могут пострадать совершенно посторонние люди. Перегонщики “евроблях“ находят социально-неблагополучных людей (например, без определенного места жительства), платят им порядка 500-700 гривен и оформляют авто при ввозе в страну на их документы.

Читай также: Депутаты придумали, как вынудить “евробляхеров“ заплатить за растаможку

Доверчивые люди соглашаются и вскоре получают штраф в 8000 гривен за нарушение сроков ввоза автомобиля, который даже никогда не видели. А ведь с Нового года штрафы могут увеличиться до 170 тысяч гривен, если депутаты примут соответствующий законопроект.

А что будет, если в ввезенном из Европы автомобиле будут найдены наркотики, или оружие? Ответственность понесет доверчивый бесприютный, на которого и был записан автомобиль при въезде в страну. И доказать, что фактически он автомобилем никогда не владел будет очень сложно.

Ранее сообщалось, что “евробляхер“ укусил полицейского и пытался съесть документы.