Депутаты решили, куда пойдут деньги от растаможки "евроблях"

Решение должно стимулировать владельцев "евроблях" растамаживать свои автомобили.

Деньги, полученные за растаможку так называемых “евроблях“ будут направлены в Пенсионный фонд. Об этом заявила глава комитета по вопросам таможенной и налоговой политики Нина Южанина, сообщает Liga.net.

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По мнению политика, такое решение сможет дополнительно стимулировать владельцев “евроблях“ растамаживать свои автомобили:

“Я думаю, всех граждан вдохновит растамаживать автомобили то, что средства от растаможки автомобилей, ввезенных с 1 января 2015 года будут полностью направлены в Пенсионный фонд. Поэтому, я думаю, что по поводу всех критических замечаний нужно поставить точку“, - заявила Южанина.

Ранее сообщалось, что “евробляхерам“ предлагают спалить авто за абонемент на велопрокат.

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