Порошенко объяснил свое решение подписать законы о "евробляхах"

Против принятия законов были проведены масштабные митинги по всей территории Украины.

Автомобилистов хотят уверить, что заплаченные ими деньги пойдут на благое дело Facebook.com

Президент Украины Петр Порошенко подписал принятые недавно Верховной Радой законы №8487 и №8488. которые меняют правила растаможки автомобилей.

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Против принятия законов были проведены масштабные митинги по всей территории Украины, но президент все же принял решение поддержать их.

Свое решение Петр Порошенко объяснил на своей странице в Facebook. По словам президента, деньги полученные от растаможки автомобилей пойдут целиком "на помощь пенсионерам" в Пенсионный фонд.

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Таким образом автомобилистов хотят уверить, что заплаченные ими деньги пойдут "до последней копейки на благое дело". Кроме того, президент напомнил, что именно на уплате налогов держится построение государства, а подписание законопроекта является "движением к этой аксиоме".

Ранее сообщалось, что 20 ноября, "евробляхеры" парализуют движение: Карта митингов.