Порошенко объяснил свое решение подписать законы о "евробляхах"
Президент Украины Петр Порошенко подписал принятые недавно Верховной Радой законы №8487 и №8488. которые меняют правила растаможки автомобилей.
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Против принятия законов были проведены масштабные митинги по всей территории Украины, но президент все же принял решение поддержать их.
Свое решение Петр Порошенко объяснил на своей странице в Facebook. По словам президента, деньги полученные от растаможки автомобилей пойдут целиком "на помощь пенсионерам" в Пенсионный фонд.
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Таким образом автомобилистов хотят уверить, что заплаченные ими деньги пойдут "до последней копейки на благое дело". Кроме того, президент напомнил, что именно на уплате налогов держится построение государства, а подписание законопроекта является "движением к этой аксиоме".
Ранее сообщалось, что 20 ноября, "евробляхеры" парализуют движение: Карта митингов.
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