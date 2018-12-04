Желающих растаможить авто "евробляхеров" разводят мошенники

После принятия новых правил растаможки, вопрос легализации авто на еврономерах стал актуальным для многих "бляхеров".

Сообщается, что ценники услуг очень разные и начинаются от 100 долларов depositphotos.com

После принятия новых правил растаможки, вопрос легализации авто на еврономерах стал актуальным для многих “бляхеров“. К сожалению, желающие заработать на владельцах “евроблях“ появились почти мгновенно.

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Еще совсем недавно в СМИ рассказывали о поляках, которые за услуги посредника при переоформлении автомобиля в Польше требуют сумму, завышенную в 4 раза. Теперь же появилась информация и о предприимчивых украинцах. Об этом сообщает Автоконсалтинг.

Как известно, для растаможки авто в Украине необходимы документы, подтверждающие право собственности и техпаспорт авто. Но на практике многие “бляхи“ записаны не на фактических владельцев-украинцев, а на подставных особ, живущих чаще всего за рубежом. Чтобы переоформить автомобиль, необходимо найти этих людей, что в лучшем случае затруднительно.

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Находчивые “предприниматели“ предлагают за определенную сумму подготовить необходимые документы, используя различные схемы (среди которых есть откровенно незаконные).

Так же “евробляхерам“ предлагают услуги по поиску владельцев авто в стране регистрации и подготовку соответствующих документов.

Сообщается, что ценники услуг очень разные и начинаются от 100 долларов. Эксперты советуют быть осторожными, не соглашаться на нелегальные способы оформления документов и помнить, что большая часть объявлений сделана мошенниками, которые просто “кидают“ своих клиентов. Пользоваться необходимо только услугами проверенных организаций.

Ранее сообщалось, растаможка каких “евроблях“ стала действительно выгоднее.