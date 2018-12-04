Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Желающих растаможить авто "евробляхеров" разводят мошенники

Комментариев: 3
После принятия новых правил растаможки, вопрос легализации авто на еврономерах стал актуальным для многих "бляхеров".
Сообщается, что ценники услуг очень разные и начинаются от 100 долларов
Сообщается, что ценники услуг очень разные и начинаются от 100 долларов
depositphotos.com

После принятия новых правил растаможки, вопрос легализации авто на еврономерах стал актуальным для многих “бляхеров“. К сожалению, желающие заработать на владельцах “евроблях“ появились почти мгновенно.

Читай также: Кабмин утвердил правила растаможки “евроблях“: Новая пошаговая инструкция

Еще совсем недавно в СМИ рассказывали о поляках, которые за услуги посредника при переоформлении автомобиля в Польше требуют сумму, завышенную в 4 раза. Теперь же появилась информация и о предприимчивых украинцах. Об этом сообщает Автоконсалтинг.

Как известно, для растаможки авто в Украине необходимы документы, подтверждающие право собственности и техпаспорт авто. Но на практике многие “бляхи“ записаны не на фактических владельцев-украинцев, а на подставных особ, живущих чаще всего за рубежом. Чтобы переоформить автомобиль, необходимо найти этих людей, что в лучшем случае затруднительно.

Читай также: В Польше подняли стоимость переоформления авто для “евробляхеров“ из Украины

Находчивые “предприниматели“ предлагают за определенную сумму подготовить необходимые документы, используя различные схемы (среди которых есть откровенно незаконные).

Так же “евробляхерам“ предлагают услуги по поиску владельцев авто в стране регистрации и подготовку соответствующих документов.

Сообщается, что ценники услуг очень разные и начинаются от 100 долларов. Эксперты советуют быть осторожными, не соглашаться на нелегальные способы оформления документов и помнить, что большая часть объявлений сделана мошенниками, которые просто “кидают“ своих клиентов. Пользоваться необходимо только услугами проверенных организаций.

Ранее сообщалось, растаможка каких “евроблях“ стала действительно выгоднее.

Поделись:
Теги: евробляхеры, законопроект, растаможка, мошенники
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (3)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Отсортировать по дате Вниз
Rusico    04.12.2018, 13:17
Оценка:  +1
Rusico
какая ирония - мошенников разводят мошенники
Gagarinn    04.12.2018, 12:45
Оценка:  0
Gagarinn
Вот же ублюдочный народец эти бляхеры!
Заплатить государсту-хрен вам, а барыге- с удовольсьтием раздвигают булки.
atos    04.12.2018, 12:37
Оценка:  +1
atos
Как можно развести то, что уже разведено с рождения?))))
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Внутри АВТО

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь