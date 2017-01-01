В Польше подняли стоимость переоформления авто для "евробляхеров" из Украины

Услуги посредника в процессе смены регистрации предлагают по цене в 4 раза больше самой услуги.

В связи с принятием новых правил растаможки авто, украинцы стали чаще растамаживать свои авто. Для растаможки авто, ввезенного в режиме “транзит“ владельцы должны снять его с учета в стране учета.

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Некоторые предприимчивые поляки решили этим воспользоваться. Услуги посредника в процессе смены регистрации предлагают за 400 злотых (3000 гривен), что в 4 раза больше самой услуги по снятию - 100 злотых (750 гривен). Об этом сообщает “За доступне авто“.

Сообщается, что некоторые поляки уже успели заработать на этой услуге тысячи долларов. Важно напомнить, что Польша - одно из самых популярных направлений для покупки б/у авто среди украинцев.

Ранее сообщалось, растаможка каких “евроблях“ стала действительно выгоднее.