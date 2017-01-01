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Водительские права в Украине будут выдавать по новому - список изменений

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Полноценный документ будут выдавать по истечении тестового срока, если водитель совершит не более 2-х правонарушений.
Водителю придется подтверждать свои навыки каждые 15 лет
Водителю придется подтверждать свои навыки каждые 15 лет
depositphotos.com

В Украине планируют серьезные изменения в порядке выдачи водительских удостоверений. Соответствующий законопроект опубликовало на своем сайте МВД.

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В первую очередь увеличится с 2 до 5 количество категорий для мототехники. Если ранее были только категории для мопедов и для мотоциклов, то теперь разные категории будут для:

  1. мопедов с мотором до 50 куб. см или 4 кВт для электромопедов (категория АМ)
  2. мотоциклов с мотором до 125 куб. см или 11 кВт (А1)
  3. мототехники с соотношением масса/мощность не более 0,2 кВт/кг (А2)
  4. более мощных мотоциклов (А)

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Категории АМ и А1 будут выдавать с 16 лет, А2 - с 18, а самую мощную категорию А - только с 20 лет. Первые права будут тестовыми на 2-летний период. Полноценный документ выдадут по истечении этого срока, если водитель совершит не более 2-х правонарушений.

Следующее изменение касается всех автомобилистов. Если сейчас документ выдают на 30 лет, то законопроект предусматривает, что водителю придется подтверждать свои навыки каждые 15 лет. А для водителей автобусов и грузовиков и того чаще – каждые 5 лет.

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Кроме этого, сдавшие экзамен на коробке "автомат" получат соответствующую отметку в удостоверение и не смогут управлять машинами на "ручной" коробке.

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Теги: права, водительское удостоверение, Украина, МВД
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