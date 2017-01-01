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Можно ли отсудить компенсацию из-за непогоды - комментарий автоюриста

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Шансы получить компенсацию за поврежденное непогодой авто достаточно высоки.
За последний год украинские автомобилисты не раз попадали в неприятности из-за непогоды
За последний год украинские автомобилисты не раз попадали в неприятности из-за непогоды
kiev.informator.ua

За последний год украинские автомобилисты не раз попадали в неприятности из-за непогоды. Потопы, поваленные деревья, шквалы, гололед - все это стало виной множества побитых машин и подпорченных нервов их хозяев. Можно ли в таких случаях добиться компенсации  - выяснил Bigmir)net.

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“Шансы получения компенсации достаточно большие, если владелец поврежденного авто правильно зафиксирует обстоятельства происшествия“, - говорит автоюрист ресурса АвтоАдвокат Михаил Алексеенко.

За дорогу отвечают определенные учреждения. Если инцидент произошел из-за невыполнения ими своих обязанностей, ответственность ложится именно на эти организации.

Нужно вооружиться всеми необходимыми доказательствами
Нужно вооружиться всеми необходимыми доказательствами
facebook.com/KyivOperativ

Остается доказать их вину в суде и добиться компенсации. Для этого нужно вооружиться всеми необходимыми доказательствами. Главное не допустить ошибок и выполнить правильный порядок действий:

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1. Необходимо самостоятельно наглядно сфотографировать/ снять на видео место и обстоятельства происшествия.

2. Вызвать полицию, чтобы она зафискировала место происшествия и составила протокол. В документе обязательно должны быть отмечены все обстоятельства, которые могут помочь доказать вину коммунального предприятия. Например, забитый водосток при потопе, наличие гололеда и аналогично для других ситуаций.

Проигранные иски случаются часто из-за ошибок при фиксации происшествий
Проигранные иски случаются часто из-за ошибок при фиксации происшествий
youtube.com/Viralhog

3. Провести экспертизу авто на СТО. Вы должны получить все необходимые документы об объеме и стоимости ремонтных дорог.

4. Подать в суд иск о взыскании компенсации.

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“Был случай, женщина ехала по дороге и ей упало дерево на автомобиль. Мы выиграли дело полностью. Коммунальное предприятие, в данном случае ЖЕК, компенсировало всю сумму убытков - более 100 000 гривен“, - сообщил автоюрист.

Проигранные иски случаются часто как раз из-за ошибок при фиксации происшествий - в таких случаях доказать вину коммунального предприятия практически нереально.

Ранее сообщалось, что на украинских дорогах запланировано сужение крайней левой полосы.

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Теги: юрист, адвокат, советы, непогода, суд
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