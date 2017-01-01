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Китайцы построят концессионную кольцевую дорогу вокруг Киева

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Строить дорогу будет “Укравтодор“ в сотрудничестве с китайской компанией Poly Changda Engineering Co. Ltd.
Также министр отметил значимость увеличение темпов строительства в стране
Также министр отметил значимость увеличение темпов строительства в стране
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Вокруг Киева появится концессионная кольцевая дорога, соединяющая международные трассы Киев-Одесса и Киев-Чоп. Об этом сообщает ТСН, со ссылкой на сайт Министерства инфраструктуры Украины.

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Строить дорогу будет “Укравтодор“ в сотрудничестве с китайской компанией Poly Changda Engineering Co. Ltd. Договор о строительстве первого этапа новой Большой кольцевой дороги уже подписан.

“В Украине еще не было опыта концессионных дорог, поэтому очень важно начинать такие проекты именно с большими надежными стратегическими партнерами“, - прокомментировал глава Мининфраструктуры Владислав Криклий.

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Также министр отметил значимость увеличение темпов строительства в стране.

“Наша цель - за пять лет обеспечить 40%-й рост экономики страны и для этого нам необходимо обеспечить масштабное строительство по всей стране. Любой инфраструктурный проект дает отдачу с наибольшим мультипликатором. Каждый вложенный доллар сегодня через год будет давать плюс 2 доллара для экономики“, - заявил Криклий.

Договор о строительстве первого этапа новой Большой кольцевой дороги уже подписан
Договор о строительстве первого этапа новой Большой кольцевой дороги уже подписан
mtu.gov.ua

Ранее сообщалось, что закон о дешевой растаможке евроблях зарегистрировали в Верховной Раде.

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Теги: дороги, Китай, кольцевая дорога, концессионная дорога
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