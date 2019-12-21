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Почему не рассмотрели законы о "евробляхах" - министр Криклий ответил на критику

Комментариев: 1
По словам Криклия, документы так и не был рассмотрены нардепами в декабре из-за определенного противостояния в Раде.
О законопроектах помнят и рассмотрят их в будущем
О законопроектах помнят и рассмотрят их в будущем
depositphotos.com

Министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий ответил на критику владельцев евроблях по поводу того, что Верховная Рада не рассмотрела обещанные законопроекты о бюджетной растаможке авто. 

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По словам Криклия, документы так и не был рассмотрены нардепами в декабре из-за определенного противостояния в Раде. Тем не менее, о законопроектах помнят и рассмотрят их в будущем.

“В приоритетных законопроектах 2342 и 2345 будут рассмотрены как раз те вопросы, которые поднимались “Авто-евро-силой“ в отношении автомобилей на европейской регистрации, чтобы уже в январе мы их рассмотрели в Верховной Раде“, - сказал Криклий.

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В МВД сообщили, что по результатам заседания во главе с Гончаруком было достигнуто понимание с “евробляхерами“ и упомянутые законопроекты относительно доступной растаможки Кабмин рассмотрит уже на первом заседании 14 января.

Ранее сообщалось, что "евробляхеры" обвинили Зеленского в нарушении обещаний.

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Теги: евробляхи, расстаможка, Верховная Рада
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Комментариев (1)
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Сливной_Бачок    21.12.2019, 13:41
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Сливной_Бачок
И тут же появились слухи о введении обязательного ТО. Убыло с растаможки, прибудет в другие карманы и в другом виде.
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