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В Украине раскрыли международную схему хищения элитных автомобилей

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Проверяется причастность сотрудников правоохранительных органов.
Машины оформляли в лизинг, а потом на территории Украины продавали
Машины оформляли в лизинг, а потом на территории Украины продавали
Скриншот youtube

Раскрыта схема похищения и реализации элитных автомобилей, сообщает пресс - служба Офиса Генерального прокурора Украины.

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По процессуальным руководством Офиса Генерального прокурора разоблачена преступная группа, занимавшаяся с 2017 года хищением элитных автомобилей на территории Европейского Союза.

По версии следствия группа мошенников брали в лизинг дорогие автомобили за границей. Договоры оформлялись на подставных лиц, в том числе представляющих украинских и зарубежных предпринимателей.

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Далее машины ввозили на территорию Украины, получали свидетельства и государственные номерные знаки. А после реализовывали украденные автомобили.

Обманутые организации, не получая регулярных платежей, обратились в правоохранительные органы. Автомобили были объявлены в международный розыск. Зафиксировано 56 таких эпизодов.

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Следственные действия проводились  г.. Киеве, Львове, Винницкой, Волынской, Днепропетровской, Житомирской, Закарпатской, Львовской, Киевской, Одесской, Ровенской и Херсонской областях. Сообщено о подозрении в создании преступной организации и незаконном завладении транспортными средствами шести лицам.

Проверяется причастность сотрудников правоохранительных органов. Следственные действия продолжаются.

Ранее сообщалось, что возле дома в Киеве сфотографировали в ряд машин на полмиллиона долларов.

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Теги: Офис Генерального прокурора, элитные автомобили, преступная схема
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Комментариев (1)
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Осталось 300 символов
гость  (аноним)  28.02.2020, 15:00
Оценка:  +2
гость
Это Украина, тут все через СХЕМЫ!!! У нас честно работать не модно и не прибыльно.
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