В Украине раскрыли международную схему хищения элитных автомобилей
Раскрыта схема похищения и реализации элитных автомобилей, сообщает пресс - служба Офиса Генерального прокурора Украины.
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По процессуальным руководством Офиса Генерального прокурора разоблачена преступная группа, занимавшаяся с 2017 года хищением элитных автомобилей на территории Европейского Союза.
По версии следствия группа мошенников брали в лизинг дорогие автомобили за границей. Договоры оформлялись на подставных лиц, в том числе представляющих украинских и зарубежных предпринимателей.
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Далее машины ввозили на территорию Украины, получали свидетельства и государственные номерные знаки. А после реализовывали украденные автомобили.
Обманутые организации, не получая регулярных платежей, обратились в правоохранительные органы. Автомобили были объявлены в международный розыск. Зафиксировано 56 таких эпизодов.
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Следственные действия проводились г.. Киеве, Львове, Винницкой, Волынской, Днепропетровской, Житомирской, Закарпатской, Львовской, Киевской, Одесской, Ровенской и Херсонской областях. Сообщено о подозрении в создании преступной организации и незаконном завладении транспортными средствами шести лицам.
Проверяется причастность сотрудников правоохранительных органов. Следственные действия продолжаются.
Ранее сообщалось, что возле дома в Киеве сфотографировали в ряд машин на полмиллиона долларов.
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