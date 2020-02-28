В Украине раскрыли международную схему хищения элитных автомобилей

Проверяется причастность сотрудников правоохранительных органов.

Машины оформляли в лизинг, а потом на территории Украины продавали Скриншот youtube

Раскрыта схема похищения и реализации элитных автомобилей, сообщает пресс - служба Офиса Генерального прокурора Украины.

Читай также: Неадекватный водитель на элитном авто вырвал шлагбаум в Киеве - видео

По процессуальным руководством Офиса Генерального прокурора разоблачена преступная группа, занимавшаяся с 2017 года хищением элитных автомобилей на территории Европейского Союза.

По версии следствия группа мошенников брали в лизинг дорогие автомобили за границей. Договоры оформлялись на подставных лиц, в том числе представляющих украинских и зарубежных предпринимателей.

Читай также: Представлен роскошный броневнедорожник Sentry Civilian - чем интересно авто

Далее машины ввозили на территорию Украины, получали свидетельства и государственные номерные знаки. А после реализовывали украденные автомобили.

Обманутые организации, не получая регулярных платежей, обратились в правоохранительные органы. Автомобили были объявлены в международный розыск. Зафиксировано 56 таких эпизодов.

Читай также: Кабмин обсуждает законопроект о доступной растаможке евроблях

Следственные действия проводились г.. Киеве, Львове, Винницкой, Волынской, Днепропетровской, Житомирской, Закарпатской, Львовской, Киевской, Одесской, Ровенской и Херсонской областях. Сообщено о подозрении в создании преступной организации и незаконном завладении транспортными средствами шести лицам.

Проверяется причастность сотрудников правоохранительных органов. Следственные действия продолжаются.

Ранее сообщалось, что возле дома в Киеве сфотографировали в ряд машин на полмиллиона долларов.