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Законность штрафа за трещину на лобовом стекле: мнение юристов

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Штраф на 340 грн от полиции можно запросто обжаловать.
Если трещина действительно небольшая, никто не захочет полностью менять лобовое стекло
Если трещина действительно небольшая, никто не захочет полностью менять лобовое стекло
depositphotos

Трещина на лобовом стекле — это как минимум неприятно. При этом одни автомобилисты ездят так годами, а другие сразу едут в сервис на замену.

Об этом сообщает Дорожный Адвокат.

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Все дело в том, что иногда полицейские могут выписывать штраф за трещину на лобовом стекле. С другой стороны, такая неисправность не является критической и эксплуатация авто в таком состоянии допустима.

Как правило, при обнаружении трещины на лобовом стекле, патрульные выписывают штраф по ч.1 ст.121 КУоАП в размере 340 грн. (Управление транспортным средством, которое имеет технические неисправности, с которыми его эксплуатация запрещается). В случае повторного нарушения водителя могут лишить прав на срок от 3 до 6 месяцев.

Что сказано в законе

depositphotos

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Согласно с пунктом 6.8.5 ДСТУ 3649:2010 “На ветровом стекле не разрешены сколы или трещины в зоне работы щеток стеклоочистителя”. В то же время, ДСТУ 3649:2010 не считает подобные повреждения технической неисправностью автомобиля.

В пункте ПДД 31.1 сказано, что техническое состояние автомобилей должно соответствовать требования стандартов, которые касаются безопасности дорожного движения.

Согласно пункту ПДД 31.3 запрещена эксплуатация транспортных средств согласно с законодательством:

  • в случае их изготовления или переоборудования с нарушением требований стандартов, правил и нормативов, касающихся безопасности дорожного движения;
  • если они не прошли обязанностей технический контроль (для транспортных средств, подлежащих такому контролю)
  • если номерные знаки не отвечают требованиям соответствующих стандартов;
  • в случае нарушения порядка установления и использования специальных световых и звуковых сигнальных устройств.

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Полный перечень техничных неисправностей, с которыми запрещена эксплуатация транспортных средств согласно с законом содержится в п.31.4 ПДД. Тут также отсутствует пункт о трещине на лобовом стекле в зоне работы стеклоочистителей.

Таким образом водителя не могут оштрафовать по ч. 1 ст. 121 КУоАП, за трещину на лобовом стекле.

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Теги: штраф, полиция, трещина, лобовое стекло, юристы
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