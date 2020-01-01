Законность штрафа за трещину на лобовом стекле: мнение юристов

Штраф на 340 грн от полиции можно запросто обжаловать.

Если трещина действительно небольшая, никто не захочет полностью менять лобовое стекло depositphotos

Трещина на лобовом стекле — это как минимум неприятно. При этом одни автомобилисты ездят так годами, а другие сразу едут в сервис на замену.

Об этом сообщает Дорожный Адвокат.

Читай также: Почти 400 штрафов за сутки: новая камера в Киеве успешно начала работу

Все дело в том, что иногда полицейские могут выписывать штраф за трещину на лобовом стекле. С другой стороны, такая неисправность не является критической и эксплуатация авто в таком состоянии допустима.

Как правило, при обнаружении трещины на лобовом стекле, патрульные выписывают штраф по ч.1 ст.121 КУоАП в размере 340 грн. (Управление транспортным средством, которое имеет технические неисправности, с которыми его эксплуатация запрещается). В случае повторного нарушения водителя могут лишить прав на срок от 3 до 6 месяцев.

Что сказано в законе

depositphotos

Читай также: Штраф за неправильную парковку в Украине: Детали

Согласно с пунктом 6.8.5 ДСТУ 3649:2010 “На ветровом стекле не разрешены сколы или трещины в зоне работы щеток стеклоочистителя”. В то же время, ДСТУ 3649:2010 не считает подобные повреждения технической неисправностью автомобиля.

В пункте ПДД 31.1 сказано, что техническое состояние автомобилей должно соответствовать требования стандартов, которые касаются безопасности дорожного движения.

Согласно пункту ПДД 31.3 запрещена эксплуатация транспортных средств согласно с законодательством:

в случае их изготовления или переоборудования с нарушением требований стандартов, правил и нормативов, касающихся безопасности дорожного движения;

если они не прошли обязанностей технический контроль (для транспортных средств, подлежащих такому контролю)

если номерные знаки не отвечают требованиям соответствующих стандартов;

в случае нарушения порядка установления и использования специальных световых и звуковых сигнальных устройств.

Читай также: За раскапывание своего автомобиля от снега можно получить штраф: видео

Полный перечень техничных неисправностей, с которыми запрещена эксплуатация транспортных средств согласно с законом содержится в п.31.4 ПДД. Тут также отсутствует пункт о трещине на лобовом стекле в зоне работы стеклоочистителей.

Таким образом водителя не могут оштрафовать по ч. 1 ст. 121 КУоАП, за трещину на лобовом стекле.

Вам также может быть интересно: