В Украине изменили правила перевозки детей: что нужно знать родителям

В ПДД четко прописали, кто и когда должен использовать автокресло.

Из закона убрали возраст ребенка и оставили только рост depositphotos

На днях постановление Кабинета министров №152 от 24 февраля 2021 года вступило в свою законную силу. Им внесли изменения в ПДД, которые касаются перевозки детей в автомобилях.

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Так, в пункте 1.10 появился новый абзац, в котором четко прописано, что из себя представляет автокресло. С другой стороны в правительстве не конкретизировали должно ли детской кресло быть каркасным, бескаркасным или можно использовать просто бустер.

Детская удерживающая система – это приспособление, которое способно удерживать ребенка в сидячем или наклоненном положении, в случае столкновения или резкого торможения транспортного средства, уменьшает опасность получения травмы ребенком, который находится внутри путем ограничения подвижности тела

Также был поменян подпункт “б“ пункта 21.11, который прописали в таком формате (запрещается перевозить):

б) детей, рост которых меньше 145 см, в транспортных средствах без использования детских удерживающих систем, которые дают возможность пристегнуть детей штатными ремнями безопасности; на заднем сидении мопеда и мотоцикла.

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При этом в правиле сделали некоторые исключения для:

Транспортных средств, которые совершают регулярные, регулярные специальные и нерегулярные пассажирские перевозки, при условии соблюдения ограничений скорости установленных в ПДД; Специализированных санитарных автомобилей бригад экстренной (скорой) медицинской помощи, оперативных транспортных средств Минобороны, МВД, Нацполиции, ГСЧС, Госпогранслужбы, Службы безопасности, Управления государственной охраны, во время выполнения ими неотложного служебного задания.

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Также в правилах появились пункты 21.12 — 21.16 следующего содержания:

21.12 . Детские удерживающие системы должны использоваться в транспортных средствах, которые оборудованы ремнями безопасности или системами соединения детской удерживающей системы и соответствовать действующим в Украине правилам и нормативам.

. Детские удерживающие системы должны использоваться в транспортных средствах, которые оборудованы ремнями безопасности или системами соединения детской удерживающей системы и соответствовать действующим в Украине правилам и нормативам. 21.13 . Детские удерживающие системы должны быть установлены на местах для сидения, кроме первого ряда. На переднее сидение допускается установка детской удерживающей системы, если ребенку не исполнилось три года. Система должна устанавливаться против направления движения, а также с обязательным отключением фронтальной подушки безопасности этого места для сидения (в случае ее наличия).

. Детские удерживающие системы должны быть установлены на местах для сидения, кроме первого ряда. На переднее сидение допускается установка детской удерживающей системы, если ребенку не исполнилось три года. Система должна устанавливаться против направления движения, а также с обязательным отключением фронтальной подушки безопасности этого места для сидения (в случае ее наличия). 21.14 . Детские удерживающие системы должны быть установлены в соответствии с инструкцией их производителей и транспортных средств.

. Детские удерживающие системы должны быть установлены в соответствии с инструкцией их производителей и транспортных средств. 21.15 . Характеристики детской удерживающей системы должны соответствовать массе и росту ребенка, которого в ней перевозят.

. Характеристики детской удерживающей системы должны соответствовать массе и росту ребенка, которого в ней перевозят. 21.16. Дети должны быть в детских удерживающих системах в пристегнутом положении.

В 2019 году была усилена ответственность на нарушение правил перевозки детей. Теперь штраф составляет 510 гривен, а за повторное нарушение в течение года штраф увеличится до 850 гривен.

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