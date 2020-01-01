Лучшие семейные авто в Украине: минивэн или кроссовер

Понятие семейного автомобиля каждым интерпретируется по-разному.

Выбор семейного автомобиля очень непростой процесс. Если раньше нужно было сопоставлять только свои хотелки со своими возможностями, то теперь нужно учитывать мнение всех членов семьи.

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Фактически, идеальный семейный автомобиль по своему функционалу должен уметь все. Таким образом мы приходим к тому, что формулировка “семейного автомобиля“ в принципе, очень размытая.

Чтобы хоть как-то определиться с тем, какие автомобили стоит рассматривать, выделим основные критерии для лучших семейных авто:

Безопасность

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Если о ремнях безопасности сегодня не стоит и говорить, то про остальные важные нюансы, которые связаны с безопасностью многие забывают. Так, подушки безопасности должны быть не только у водителя и переднего пассажира, в автомобиле также должны быть подушки-шторки, которые защитят детей от осколков и травм при боковом ударе. Понятно дело, что лучше предотвратить ДТП, чем разгребать его последствия. Поэтому стоит также позаботиться о наличии таких активных систем безопасности, как ABS, ESP и ряда электронных помощников (экстренное торможение, удержание в полосе и т.д.)

Надежность

В случае с новыми авто ситуация проще – у вас есть гарантия, и практически нет проблем. При покупке авто на б/у рынке стоит потратить пару часов и почитать о той или иной модели на форумах, чтобы понять, насколько ваши представления о конкретной модели совпадают с реальность.

Комфорт

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Когда мы говорим о комфорте, то тут важно учитывать сразу несколько нюансов:

Эргономичность места водителя. Речь идет как о сидении с всевозможными регулировками и подогревами для комфортной посадки, так и о мультируле, который позволит управлять основными функциями авто, не отвлекаясь от дороги. Комфорт задних пассажиров. Если в обычной машине пассажирам уделяют куда меньше внимания, то в семейном авто важно чтобы у задних пассажиров было достаточно места, как для ног, так и для головы. Оптимальная температура. В идеале, чтобы воздуховоды располагались по всей длине салона, чтобы поддерживать одинаково комфортную температуру во всем автомобиле. Места для хранения (бардачок, ниши, полочки, отсеки). Тут все просто: чем больше – тем лучше. Причем это выражение годится как для размера бардачка, так и для их количества.

Вместимость багажника

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Чем больше людей в автомобиле, тем больше им нужно сложить всякой-всячины в багажник. Исходя из этого критерия, мы приходим к выводу, что наиболее подходящим кузовом для семейного авто можно считать: универсал, минивэн/компактвэн и кроссовер/внедорожник.

Экономичность

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Семейный автомобиль напрямую связан с семейным бюджетом. В связи с этим, не только его ценник не должен быть заоблачным, стоимость обслуживания автомобиля и его расход топлива также должны быть в пределах разумного.

Топ семейных авто 2021

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Теперь самое время отдельно пройтись по каждому из типов кузова, которые мы упомянули ранее и выявить их достоинства и недостатки. Также мы назовем лучше автомобили для каждого типа кузова.

Универсалы

Преимущества универсалов:

Более плавный ход на дороге за счет увеличения массы и особенностей кузова; Очень вместительный багажник, в который можно запихнуть практически все; Возможность трансформации салона (не во всех моделях); Огромный проем багажника, который позволяет перевозить крупногабаритные грузы.

Недостатки универсалов:

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Большой салон долго прогревается Из-за особенностей салона худшая шумоизоляция, чем у седанов и купе. Попадание вещей из багажника в салон в случае столкновения или резкого торможения.

Лучшие семейные авто среди универсалов:

KIA CEED SW Hyundai I40 Skoda Octavia Combi Ford Focus Wagon Wolkswagen Passat

Минивэны и компактвэны

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Преимущества минивэнов/компактвэнов:

Просторный салон, который немного шире и длиннее, чем у универсалов, есть 7 и даже 11-местные версии; Рекордные объемы багажника; Более продуманная конструкция для комфортного пребывания 5 и более пассажиров в салоне одновременно.

Недостатки минивэнов/компактвэнов:

Плохая шумоизоляция Худшая маневренность по сравнению с универсалами и даже некоторыми кроссоверами Плохая обзорность при полной загрузке автомобиля.

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Лучшие семейные минивэны/компактвэны:

Citroen Grand C4 Picasso Volkswagen Touran Toyota Venza Citroen Berlingo Honda Odyssey

Кроссоверы и внедорожники

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Преимущества кроссоверов и внедорожников (только полноприводные версии):

Проходимость; Вместительность салона (в последнее время на рынке все больше кроссоверов с третьим рядом сидений); Вместительное багажное отделение; Повышенная безопасность (особенно у рамных внедорожников).

Недостатки кроссоверов и внедорожников:

Расход топлива Маневренность Стоимость обслуживания

Лучшие семейные кроссоверы и внедорожники:

Toyota RAV4 KIA Sportage Renault Sandero Stepway Nissan Rogue Mazda CX-5

Ранее мы писали о том, какие семейные автомобили лучше брать с пробегом.