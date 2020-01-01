Какой штраф за перевозку ребенка без автокресла в Украине заплатит водитель.

Летом украинцы с удовольствием отправляются в отпуска и путешествия. Однако 2020 год внес свои коррективы, а коронавирус “поспособствовал“ закрытию границ и путешествий стало меньше. Курорты внутри страны станут как никогда актуальны в этом году.

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Редакция bigmir)net решила напомнить водителям и родителям о правилах перевозки детей в автомобиле.

В ноябре 2019 года вступил в силу законопроект №1150 о штрафовании за перевозку детей без кресла. Теперь нарушением считается перевозка ребенка, не достигшего 12-летнего возраста и роста 145 см без применения автокресла на заднем сидении ТС (в том числе мотоцикла и мопеда). Впервые зафиксированное нарушение карается наложением штрафа в размере 510 грн, штраф при повторном нарушении в течение года составит 850 грн.

Полиция может выписать штраф только в случае остановки ТС по факту нарушения ПДД. Специально для проверки наличия автокресла для перевозки ребенка полиция останавливать машину права не имеет.

С какого возраста можно ездить без автокресла?

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Без автокресла, согласно законодательству Украины, можно перевозить ребенка, достигшего 12-летнего возраста и роста более 145 см.

При этом, рост указан не случайно. Стационарный ремень безопасности, который применяется в автомобиле, рассчитан на взрослого человека и в момент аварии человек ниже 135 см просто вылетит из ремня.

Как накажут водителя, перевозившего ребенка без автокресла: Подробности depositphotos

Бустер - можно или нет в 2020 году в Украине?

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Поскольку в законе прописано, что запрещено перевозить ребенка в ТС без специальных средств, которые дают возможность пристегнуть ребенка при помощи ремней безопасности, но не указана необходимость использования автокресла, то бустер может быть применен для перевозки детей внутри автомобиля.

Впрочем, с точки зрения безопасности транспортировки маленьких детей, целесообразно использование автокресла. Ведь бустер представляет собой безспинную подушку с ремнем. Они относятся к 2-3 категории автокресел и предназначены для перевозки детей от 15 кг весом и ростом около 120 см.

Перевозка ребенка в автокресле снижает смертность в следствии ДТП более, чем на 50%.

​ Как накажут водителя, перевозившего ребенка без автокресла: Подробности depositphotos

Можно ли перевозить ребенка на руках в Украине?

Нет, нельзя. Это противоречит закону и безопасности.

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Взрослый, сидящий на заднем сидении авто и держащий на руках малыша не может обеспечить безопасность ребенку. Различные тестовые испытания с применением макетов доказали, что в момент ДТП человек даже пристегнутый ремнями безопасности не может удержать ребенка в руках. Если взрослый был не пристегнут, то он может придавить ребенка, так как в момент падения ребенок окажется под ним.

А что такси и общественный транспорт?

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После утверждения закона некоторые службы такси ввели услугу перевозки ребенка в автокресле, параллельно добавив к стоимости поездки значительную сумму. В других службах вообще не предоставляется такая возможность. Перевозка детей в общественном транспорте также прописана в законодательстве, однако более половины проверок полиции показали, что никто не соблюдает правила.

Как накажут водителя, перевозившего ребенка без автокресла: Подробности depositphotos

С точки зрения безопасности важны установка и расположение кресла внутри авто

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И пока актуальным остается обсуждение штрафа за детей без кресла, часть родителей забывает заглянуть в инструкцию по установке оборудования в авто. В Европе для перевозки детей автокресла и бустеры используются более чем в 90% случаев. Но только две трети родителей устанавливают кресло верно. Остальные подвергают ребенка еще большей опасности, ведь неправильно установленное кресло может дополнительно травмировать малыша в момент несчастного случая.

Мы уже разобрались, до скольки лет нужно автокресло и то, что нужно уметь крепить его на заднем сидении автомобиля. Но как насчет переднего пассажирского сидения? Законодательством нашего государства прописан запрет перевозки ребенка на переднем сидении до 12-ти лет без специального оборудования. Однако эксперты не советуют устанавливать кресло на переднее пассажирское сидение в авто.

Как накажут водителя, перевозившего ребенка без автокресла: Подробности depositphotos

Во-первых, переднее сидение значительно более травмоопасно в случае ДТП.

Во-вторых, водитель будет чаще отвлекаться в процессе езды.

В-третьих, установка автокресла на переднем сидении требует выключения подушки безопасности. Такая опция доступна не во всех моделях авто. Включенная подушка и автокресло вещи несовместимые по причине того, что при раскрытии защитная функция подушки противоположна по отношению к креслу. Она попросту сминает кресло и ребенка внутри его.

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При перевозке детей внутри авто всегда нужно понимать, что безопасность малыша превыше всего.

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