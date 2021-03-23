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В полиции рассказали об увеличении количества патрулей с TruCAM

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К списку локаций, где обычно стоят патрульные, добавилось еще 60 новых мест.
Законность штрафов с TruCAM вызывает много вопросов в обществе
Законность штрафов с TruCAM вызывает много вопросов в обществе
Скриншот/YouTube

В полиции заговорили об увеличении количества патрулей с радарами TruCAM на дорогах. Начиная с 22 марта, патрульные полицейские с приборами TruCAM начали работу еще на 60 новых участках.

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В полиции также рассказали, что будут внесены некоторые изменения к 12 уже существующим участкам.

60 новых мест работы патрулей полиции с комплексами TruCAM были определены путем проведения анализа аварийности исходя из превышения скорости движения.

В целом, на дорогах Украины будет работать около 117 приборов TruCAM, а измерения могут проходить на 309 заранее обозначенных участках дороги.

Патрульная полиция

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Отметим, что в случае использования таких приборов, должны быть соблюдены следующие условия:

  • Водителей должны предупреждать об использовании приборов для измерения скорости в местах фото и видеофиксации, при помощи специальных дорожных знаков;
  • В местах фиксации правонарушений должен стоять служебный автомобиль с включенными синими проблесковыми маячками.

Отметим, что, начиная с 17 марта за превышение скорости действуют увеличенные штрафы:

  1. Более, чем на 20 км/ч — 510 грн;
  2. Более, чем на 50 км/ч — 3400 грн.

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Теги: полиция, нововведения, TruCAM, штрафы, превышение скорости
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Комментариев (1)
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f18    23.03.2021, 14:29
Оценка:  0
f18
а стоять будут в кустах там где знаков нет, и орать что вы нам обязаны доки дать и все что не нравится в суд, но после протокола)))))
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