Состоялась премьера нового Mercedes-Benz G-Class

Гелик построен на новой раме. Установлена независимая передняя подвеска вместо моста, которая крепится к раме напрямую.

На автосалоне в Детройте широкой публике впервые показали Mercedes-Benz G-Class нового поколения. Внешность классической модели существенно не меняли, а вот технически Гелендваген менее, был основательно доработан.

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Активное использование высокопрочных сталей и алюминия в конструкции кузова позволили внедорожнику похудеть на 170 кг. Он стал как просторнее как внутри, так и больше снаружи. Длина выросла на 53 мм до 4 715 мм, ширина увеличена до 1 881 мм (+121 мм). Пространство для ног передних и задних пассажиров увеличилось на 38 и 150 мм соответственно.

Много новшеств в интерьере. Теперь архитектура передней панели такая же, как и на других последних моделях Mercedes, с двумя 12,3-дюймовыми дисплеями приборной панели и мультимедийной системы, образующими единый кластер.

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У нового G-Class независимая передняя подвеска на двойных поперечных рычагах, разработанная совместно с отделением AMG. Рычаги крепятся напрямую к раме, без подрамника. Ход передней подвески на отбой/сжатие составляет 85/100 мм, у задней - 82/142 мм. Передний ведущий редуктор и задний неразрезной мост - новые. Причем задний мост теперь удерживают не 2, а 4 продольные тяги, что увеличивает ход подвески. Рулевое управление теперь реечное, с электроусилителем.

Производитель сообщает, что новый G-Class способен преодолеть 100-процентный подъем (это 45 градусов). Клиренс между осями вырос с 236 до 241 мм, а глубина проходимого брода увеличилась с 0,6 до 0,7 м. Углы въезда, съезда и опрокидывания выросли на 1 градус и теперь составляют 30, 31 и 26 градусов соответственно.

В качестве упругих элементов в подвеске будут пружины с адаптивными амортизаторами, у которых меняются настройки, как и у рулевого управления. Семиступенчатый автомат заменен на 9-ступенчатый гидромеханический агрегат. Новая раздатка теперь прикручена напрямую к коробке, а не стоит отдельно. Постоянный полный привод сохранен, но если раньше применялся симетричный межосевой “дифф“, то теперь тяга делится по осям в пропорции 40:60, что придает новому Гелику более заднеприводные повадки.

Пониженный ряд в раздаточной коробке можно включать кнопкой на скорости до 40 км/час, а обратной можно переключиться на скоростях до 70 км/час. При этом передаточное отношение “понижайки“ выросло с 2,1 до 2,93. Для эксплуатации на бездорожье также будут предлагать более высокопрофильные 18-дюймовые покрышки. Само собой, новинка сохранила и три жесткие блокировки дифференциалов - межосевого и двух межколесных.

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Пока что для G-Class официально подтвержден только один мотор, 4,0-литровый V8 мощностью 422 л.с. и с крутящим моментом 610 Нм.

Продажи нового Mercedes-Benz G-Class в Германии стартуют в июне по цене от €107 040 евро за базовый вариант.