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Range Rover показал салон трехдверного кроссовера

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Оригинальный Range Rover был именно трехдверным.
Range Rover SV Coupе
Range Rover SV Coupе
carscoops.com

Land Rover готовит к премьере трехдверный Range Rover под названием SV Coupе. Он будет выпущен ограниченной серией в честь 70-летия марки.

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Салон внедорожника выполнят в стилистике последних моделей марки. В частности, Range Rover Velar. Сзади будут установлены два отдельных кресла, разделенные центральным тоннелем, на котором расположится отдельный блок управления климат-контролем. В отделке интерьера будет использоваться кожа, дерево и алюминий.

Сборку внедорожника-купе наладят на мощностях заводского ателье компании – Special Vehicle Operations. Над моделью работает команда инженеров, которая создавала Range Rover SVAutobiography, Range Rover Sport SVR, Jaguar XE SV Project 8 и F-Type SVR. Всего планируется выпустить не более 999 экземпляров трехдверки.

Трехдверка на тестах
Трехдверка на тестах
carscoops.com
Трехдверка на тестах
Трехдверка на тестах
carscoops.com

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Ожидается, что премьера состоится в марте на Женевском автосалоне.

Напомним, первый Range Rover, представленный в 1970 году, был именно трехдневным. Еще две двери у внедорожника появились лишь в 1981 году.

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Теги: Land Rover, Range Rover, внедорожник, кроссовер, британские авто
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Источник: motor.ru

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