Крутой пикап Skoda Mountiaq впервые показали на дороге - фотографии
Автомобиль сконструировали в качестве выпускной работы на базе Kodiaq.
Крутой пикап Skoda Mountiaq впервые показали на дороге - фотографии
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Крутой пикап Skoda Mountiaq впервые показали на дороге - фотографии
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Созданный студентами обучающей программы Skoda пикап Mountiaq засветился на дороге. Об этом сообщает ТСН.
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Автомобиль сконструировали в качестве выпускной работы на базе Kodiaq. Судя по агрессивным шинам, лебедкам и шнокрелям пикап создавался для поездок по пересеченной местности, сквозь леса и болота.
Пикап существует только как прототип и у Skoda нет намерений запускать его в серию. В общем студенты Skoda произвели уже 6 машин, но ни одну из них так и не начали выпускать серийно. Тем не менее, для начинающих автоконструкторов этот опыт безусловно бесценный.
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