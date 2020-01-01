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Гибридный Volkswagen Touareg R дебютирует на следующей неделе

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Внедорожник поступит в продажу во второй половине 2020 года.
На электрической тяге гибрид Touareg R проедет около 45 км с максимальной скоростью 140 км/ч
На электрической тяге гибрид Touareg R проедет около 45 км с максимальной скоростью 140 км/ч
Скриншот

Дебют VW Touareg R ожидается через неделю на автосалоне в Женеве, сообщает motor1

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Появление гибридного внедорожника ждали уже несколько лет. В компании Volkswagen существовало мнение, что модель Touareg - идеальная модель для электрификации. Потому что этот автомобиль спроектирован как комфортный быстрый крейсер, который может переходить от спокойного стиля к спортивному, но не экстремально спортивному.

У новинки 3,0 литровый бензиновый агрегат совмещен с электродвигателем. Вместе они развивают 456 лошадиных сил и 700 Нм крутящего момента. Максимальная скорость - 250 км/ч. 

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При этом на электрической тяге гибрид Touareg R проедет около 45 км с максимальной скоростью 140 км/ч. Предусмотрена возможность зарядки электробатареи автомобиля, используя двигатель V6 в качестве генератора.

В модели используется восьмиступенчатая автоматическая коробка передач и раздаточная коробка передачи мощности между передними и задними осями. В случае необходимости 70% мощности может быть направлено на переднюю ось, или до 80%  - на задние колеса.

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Внедорожник поступит в продажу во второй половине этого года. Цена на него еще не раскрыта.

Ранее сообщалось, что Франкфуртский автосалон переезжает в другой немецкий город - причины/

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Теги: гибрид, Volkswagen, Touareg R
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