Теперь это будет среднеразмерный внедорожник как в двух, так и в четырехдверных вариантах.

После 25 лет перерыва возродили Ford Bronco: Шпионские фото новинки без камуфляжа

После 25 лет перерыва возродили Ford Bronco: Шпионские фото новинки без камуфляжа

Американская компания Ford решила вернуться к своему любимцу - внедорожнику Ford Bronco, сообщает ТСН авто.

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Ford Bronco - полноприводной двухдверный внедорожник выпускался в Мичигане с середины 60 -х годов более 30 лет вплоть до 1996 года. Всего было выпущено пять модификаций этого компактного внедорожника.

Накануне полного прекращения производства автомобиля произошла историческая погоня полиции за белым Ford Bronco. Так называемая погоня “OJ Simpson's Bronco chase“.

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В течение 2 часов Ford ехал по автомагистрали. Его преследовало множество полицейских автомобилей. К погоне подключились телевизионные вертолеты. А по телевизору эту картинку смотрели 95 миллионов человек. В ту ночь Ford Bronco приобрел внезапную популярность.

Так что неудивительно, что компания Ford решила возродить Bronco. Теперь это будет среднеразмерный внедорожник. Модель создана, а шпионы уже успели заснять ее без маскировочного камуфляжа.

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Со слов разработчиков, это будет “бескомпромиссный автомобиль для приключений за городом“. Впрочем, уже заявлено, что будет и городской вариант Bronco Sport.

По внешнему виду новинки заметно, что существует отсылка к тому, классическому, Bronco. В частности об этом говорят пропорции, форма светодиодных фар и широкая решетка. Дебют намечен на апрель 2020 года.

Ранее сообщалось, что компактный кроссовер Tesla Model Y официально подтвердил 507 км на одном заряде.